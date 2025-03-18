Dividend Stock: 10,000% से ज्यादा का रिटर्न! अब कंपनी दे रही है डिविडेंड - बस इस दिन तक रख लें शेयर

Dividend Stock: CG Power and Industrial Solutions ने आज निवेशकों के लिए बड़ा ऐलान किया है। कंपनी ने शेयरधारकों के लिए वित्त वर्ष 25 के लिए 65% के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है। साथ ही साथ कंपनी ने रिकॉर्ड डेट और पेमेंट डेट भी बताया है। आज कंपनी का शेयर 4% से ज्यादा चढ़कर बंद हुआ है।

advertisement

CG Power Dividend

कंपनी ने आज अपने निवेशकों के लिए 65% के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है। इसका मतलब कंपनी 2 रुपये के फेस वैल्यू वाले प्रति इक्विटी शेयर पर 1.30 रुपये का डिविडेंड देगी।

CG Power Dividend Record Date

कंपनी के फाइलिंग से मिली जानकारी के मुताबिक कंपनी ने शनिवार 22 मार्च 2025 को अंतरिम डिविडेंड का रिकॉर्ड डेट तय किया है। इसका मतलब अगर आपके डीमैट खाते में 22 मार्च तक कंपनी का शेयर होंगे तो कंपनी आपको डिविडेंड का लाभ जरूर देगी।

CG Power Dividend Payment Date

कंपनी ने बताया कि डिविडेंड की पेमेंट 16 अप्रैल 2025 या उससे पहले कर दी जाएगी।

CG Power Dividend History

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने इससे पहले फरवरी 2024 में 1.5 रुपये का डिविडेंड, मार्च 2023 में 1.5 रुपये का डिविडेंड, फरवरी 2015, अक्टूबर 2014 और जुलाई 2014 में 0.40 रुपये का डिविडेंड दिया था।

CG Power Share Price

एनएसई पर आज कंपनी का शेयर 4.26% या 26 रुपये चढ़कर 636.10 रुपये पर बंद हुआ तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 3.94% या 24.05 रुपये की तेजी के साथ 634.90 रुपये पर बंद हुआ।

CG Power Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी शेयर पिछले 1 हफ्ते में 4 प्रतिशत से अधिक और पिछले 1 महीने में 9 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। वहीं पिछले 3 महीने में शेयर 17 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 14 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 34 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 279 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 10623 प्रतिशत से ज्यादा चढ़ा है।