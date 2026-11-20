I चिप बनाने वाली कंपनी Nvidia के पूर्व CEO जेनसन हुआंग (Jensen Huang) की वापसी को लेकर सिलिकॉन वैली में समर्थन बढ़ता दिख रहा है। अब Uber के को-फाउंडर ट्रैविस कैलानिक (Travis Kalanick) ने हुआंग को दोबारा CEO बनाने की मांग के लिए Nvidia के मुख्यालय पर कर्मचारियों के साथ प्रदर्शन करने की बात कही है।

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टेक्सास के ऑस्टिन में आयोजित TomorrowX Summit के दौरान कैलानिक ने कहा कि वह Nvidia के कर्मचारियों, कई कंपनियों के CEO और फाउंडर्स के साथ मुख्यालय पहुंचने को तैयार हैं।

Has NVIDIA’s Board lost perspective? Jensen Huang built one of the most successful companies in history, helped transform AI innovation, and created extraordinary value for shareholders and Nvidia team members. Yet the Board prejudged him even before their own internal investigation was completed. Why push out a visionary American founder? This rush to judgment, without listening to NVIDIA team members, shareholders, or weighing all the facts, raises serious questions. The Board needs to open their minds and consider reinstating Jensen NOW! — Ron Conway (@RonConway) November 18, 2026

Nvidia के मुख्यालय पर प्रदर्शन की बात

कैलानिक ने निवेशक एंटोनियो ग्रेसियस के साथ बातचीत में कहा, 'हमें जेनसन को वापस लाना होगा।'

उन्होंने कहा कि वह Nvidia के मुख्यालय पर मेगाफोन लेकर पहुंचेंगे और उन कर्मचारियों को साथ लाएंगे, जो हुआंग की वापसी चाहते हैं।

कैलानिक ने कहा कि नतीजा उनके हाथ में नहीं है, लेकिन सही बात के लिए लड़ना जरूरी है। हालांकि, अभी प्रदर्शन की किसी तारीख या औपचारिक आयोजन की पुष्टि नहीं हुई है।

Uber से अपनी विदाई को किया याद

कैलानिक ने जेनसन हुआंग के मामले की तुलना 2017 में Uber से अपने इस्तीफे से की। उस समय कार्यस्थल की संस्कृति और यौन उत्पीड़न के आरोपों से जुड़ी जांच के बाद उन्हें दबाव में पद छोड़ना पड़ा था।

कैलानिक ने बताया कि उन्होंने हुआंग को Uber में अपनी वापसी की मांग वाली पुरानी याचिका की खबरें भेजी थीं। हालांकि, हुआंग ने उनके संदेश का जवाब नहीं दिया।

एलन मस्क और सैम ऑल्टमैन भी समर्थन में

जेनसन हुआंग की वापसी के समर्थन में कई टेक उद्योगपति सामने आए हैं।

एलन मस्क ने हुआंग को Nvidia से हटाए जाने की तुलना जीतती हुई टीम से माइकल जॉर्डन को बाहर करने से की। उन्होंने हुआंग को नौकरी देने का अपना प्रस्ताव भी दोहराया।

OpenAI के प्रेसिडेंट ग्रेग ब्रॉकमैन और CEO सैम ऑल्टमैन ने भी AI उद्योग में हुआंग की अहमियत बताई।

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वहीं, निवेशक रॉन कॉनवे और बिल एकमैन ने Nvidia के बोर्ड के फैसले पर सवाल उठाए हैं।

क्या Nvidia में वापस आएंगे जेनसन हुआंग?

जेनसन हुआंग ने कहा है कि अगर Nvidia का बोर्ड उनकी वापसी को कंपनी, कर्मचारियों और शेयरधारकों के हित में मानता है, तो वह CEO पद पर लौटने के लिए तैयार हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, उनकी वापसी की मांग वाली याचिका पर 2 लाख से ज्यादा लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं।

हालांकि, बिजनेस इनसाइडर की रिपोर्ट के अनुसार, Nvidia का बोर्ड फिलहाल उन्हें दोबारा CEO बनाने पर विचार नहीं कर रहा है।

ऐसे में टेक जगत से मिल रहे समर्थन के बावजूद हुआंग की वापसी को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है।