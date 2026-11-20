टेक्नोलॉजी की दुनिया में AI अब सिर्फ सवालों के जवाब देने तक सीमित नहीं रह गया है। कंपनियां ऐसे AI एजेंट विकसित कर रही हैं, जो यूजर की ओर से खुद कई काम पूरे कर सकें। इसी दौड़ में अब Apple भी अपनी पकड़ मजबूत करने की तैयारी में है। कंपनी कथित तौर पर एक ऐसे AI असिस्टेंट पर काम कर रही है, जो वेबसाइट ब्राउज करने, ऐप चलाने और कोड लिखने जैसे काम कर सकेगा।

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ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, Apple की नई जॉब लिस्टिंग से इस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी सामने आई है।

Apple का नया AI एजेंट क्या कर सकेगा?

रिपोर्ट के मुताबिक, Apple एक ऐसे AI सिस्टम पर काम कर रहा है, जो अलग-अलग ऐप और वेबसाइट पर जाकर यूजर के निर्देशों के अनुसार काम पूरा कर सके।

इसकी संभावित क्षमताओं में वेबसाइट ब्राउज करना, ऐप्स ऑपरेट करना, कमांड चलाना, कोड लिखना और उसमें गलतियां सुधारना शामिल है।

कंपनी ऐसे AI एजेंट भी विकसित कर रही है, जो किसी बड़े काम को छोटे हिस्सों में बांटकर अलग-अलग AI एजेंट की मदद से पूरा कर सकें।

इसका मतलब है कि भविष्य में यूजर को हर छोटे काम के लिए अलग-अलग ऐप खोलने की जरूरत कम हो सकती है।

कब तक आ सकता है नया AI एजेंट?

रिपोर्ट के मुताबिक, Apple इस तकनीक को 2027 के आखिर तक पेश करने का लक्ष्य रख सकता है। हालांकि, अभी इसका विकास शुरुआती चरण में है और लॉन्च की तारीख तय नहीं है।

Apple के नए CEO जॉन टर्नस भी कंपनी की AI योजनाओं में तेजी लाने पर जोर दे रहे हैं।

OpenAI और Google से मुकाबला

AI एजेंट के क्षेत्र में Apple को OpenAI, Google, Meta और Anthropic जैसी कंपनियों से मुकाबला करना होगा।

ये कंपनियां पहले से ऐसे AI टूल विकसित कर रही हैं, जो यूजर के लिए अलग-अलग काम कर सकें।

Apple अपने मौजूदा वॉयस असिस्टेंट Siri को भी ज्यादा सक्षम बनाने की तैयारी में है। iOS 27.3 में थर्ड-पार्टी ऐप्स के साथ Siri का इंटीग्रेशन बढ़ाने की योजना है, जिससे कैब और रेस्टोरेंट बुकिंग जैसे काम आसान हो सकते हैं।

प्राइवेसी को लेकर क्या है चुनौती?

AI एजेंट को यूजर की ओर से काम करने के लिए ऐप्स, फाइलों और दूसरी सेवाओं तक पहुंच की जरूरत पड़ सकती है।

ऐसे में Apple प्राइवेसी और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दे रहा है। कंपनी अनुमतियों, सीमित एक्सेस और पारदर्शिता जैसे सुरक्षा उपायों को जरूरी मानती है।

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हालांकि, macOS 27.3 में थर्ड-पार्टी AI को कंप्यूटर कंट्रोल की अनुमति देने की प्रक्रिया लंबी होने से प्रतिस्पर्धा को लेकर सवाल भी उठे हैं।

फिलहाल Apple का यह AI एजेंट विकास के शुरुआती चरण में है। इसकी वास्तविक क्षमताएं और उपलब्धता आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होंगी।