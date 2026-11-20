गोल्ड लोन देने वाली कंपनियों मुथूट फाइनेंस (Muthoot Finance) और मणप्पुरम फाइनेंस (Manappuram Finance) के शेयरों में गिरावट का सिलसिला जारी है। शुक्रवार के कारोबार में दोनों कंपनियों के शेयर दबाव में नजर आए। पिछले एक हफ्ते में दोनों स्टॉक करीब 9 से 10 फीसदी तक टूट चुके हैं। इस बीच ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज (MOFSL) ने गोल्ड फाइनेंसिंग सेक्टर की कमाई और मुनाफे को लेकर कुछ अहम चिंताएं जताई हैं।

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एक हफ्ते में करीब 10% टूटे शेयर

शुक्रवार को मुथूट फाइनेंस का शेयर 1.95 फीसदी गिरकर 2,563.90 रुपये पर कारोबार कर रहा था। पिछले एक हफ्ते में इस स्टॉक में 9.94 फीसदी की गिरावट आई है।

वहीं, मणप्पुरम फाइनेंस का शेयर 0.88 फीसदी फिसलकर 280.80 रुपये पर पहुंच गया। पिछले एक सप्ताह में कंपनी के शेयर करीब 8.89 फीसदी टूट चुके हैं।

ब्रोकरेज ने दोनों शेयरों पर क्या कहा?

मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने अपनी हालिया रिपोर्ट में कहा कि गोल्ड फाइनेंसिंग इंडस्ट्री में अच्छी ग्रोथ जारी रह सकती है, लेकिन आने वाले समय में कंपनियों के मुनाफे पर दबाव बढ़ने की आशंका है।

ब्रोकरेज के मुताबिक, नए खिलाड़ियों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा, बदलते रेगुलेटरी नियम और सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव सेक्टर के लिए बड़ी चुनौतियां हैं। इन्हीं वजहों से ब्रोकरेज ने दोनों शेयरों पर अपनी 'न्यूट्रल' रेटिंग बरकरार रखी है।

मुथूट और मणप्पुरम के शेयरों का टारगेट प्राइस

मोतीलाल ओसवाल ने मुथूट फाइनेंस के लिए 2,550 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। यह शेयर के आखिरी उपलब्ध भाव 2,563.90 रुपये से थोड़ा नीचे है।

वहीं, मणप्पुरम फाइनेंस के लिए ब्रोकरेज ने 315 रुपये का टारगेट रखा है, जो मौजूदा भाव 280.80 रुपये से करीब 12 फीसदी ऊपर है।

हालांकि, दोनों शेयरों पर ब्रोकरेज का रुख फिलहाल न्यूट्रल बना हुआ है।

क्या शेयरों में अभी और गिरावट आएगी?

मार्केट एक्सपर्ट अंशुल जैन ने भी दोनों शेयरों को लेकर सतर्क रुख अपनाया है। टेक्निकल आधार पर उनका मानना है कि मुथूट फाइनेंस और मणप्पुरम फाइनेंस के शेयरों में आगे और गिरावट की गुंजाइश बनी हुई है।

दूसरी तरफ, मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि गोल्ड लोन कंपनियों की लंबी अवधि की कमाई इस बात पर निर्भर करेगी कि वे ग्राहकों को नियमित किस्तों में भुगतान की व्यवस्था की ओर कितनी सफलतापूर्वक ले जाती हैं।

23 नवंबर को RBI की बैठक पर नजर

इस बीच गोल्ड लोन सेक्टर के लिए एक और महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) 23 नवंबर को प्रमुख गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) के सीईओ के साथ बैठक कर सकता है।

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इस बैठक में गोल्ड लोन से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना है। ऐसे में निवेशकों की नजर अब RBI की बैठक और उसके बाद सामने आने वाले संकेतों पर रहेगी।