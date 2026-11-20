भारत में रसोई गैस यानी LPG की मांग लगातार बढ़ रही है, लेकिन घरेलू उत्पादन उस रफ्तार से नहीं बढ़ पा रहा है। ऐसे में आने वाले वर्षों में भारत की विदेशों से LPG खरीदने की जरूरत और बढ़ सकती है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (IEA) की World Energy Outlook 2026 रिपोर्ट के मुताबिक, 2035 तक भारत का LPG आयात रोजाना करीब 10 लाख बैरल तक पहुंच सकता है।

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रिपोर्ट में पश्चिम एशिया के संघर्ष और होर्मुज जलडमरूमध्य में सप्लाई बाधित होने को भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बड़ी चेतावनी बताया गया है।

भारत को कितनी LPG विदेशों से मंगानी पड़ती है?

भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा LPG आयातक है। साल 2025 में देश का घरेलू उत्पादन रोजाना करीब 4.5 लाख बैरल था, जिससे कुल मांग का लगभग 40 फीसदी हिस्सा पूरा हुआ।

IEA के मुताबिक, मौजूदा नीतियों वाले परिदृश्य में 2035 तक LPG की रोजाना मांग करीब 4 लाख बैरल बढ़ सकती है। इसके मुकाबले घरेलू उत्पादन में एक लाख बैरल प्रतिदिन से भी कम बढ़ोतरी होने का अनुमान है।

इस अंतर को पूरा करने के लिए आयात बढ़ाना पड़ सकता है।

होर्मुज संकट ने क्यों बढ़ाई चिंता?

भारत की LPG सप्लाई के लिए होर्मुज जलडमरूमध्य बेहद अहम है। IEA के अनुसार, भारत में घरों में इस्तेमाल होने वाले लगभग आधे LPG सिलेंडरों की सप्लाई इस समुद्री रास्ते से गुजरने वाली गैस पर निर्भर है।

2026 में पश्चिम एशिया संघर्ष के शुरुआती दो महीनों में भारत का LPG आयात 50 फीसदी से ज्यादा घट गया था।

इसके बाद सरकार को घरेलू उत्पादन बढ़ाने और घरों में रसोई गैस की सप्लाई को प्राथमिकता देने जैसे कदम उठाने पड़े।

देश में LPG उत्पादन बढ़ाना आसान क्यों नहीं?

मार्च 2026 में सरकारी निर्देश के बाद रिफाइनरियों ने LPG उत्पादन करीब 1.8 लाख बैरल प्रतिदिन बढ़ाया था।

हालांकि, ज्यादा LPG बनाने से पेट्रोल और डीजल जैसे अधिक कीमत वाले उत्पादों का उत्पादन प्रभावित हो सकता है। इससे रिफाइनरियों की कमाई पर असर पड़ने की आशंका रहती है।

क्या PNG और इलेक्ट्रिक कुकिंग से मिलेगी राहत?

IEA के मुताबिक, भारत में 1.7 करोड़ से ज्यादा शहरी घरों तक पाइप वाली प्राकृतिक गैस (PNG) पहुंच चुकी है।

अगर PNG नेटवर्क और बिजली से खाना पकाने का इस्तेमाल तेजी से बढ़ता है, तो LPG आयात पर निर्भरता कम हो सकती है।

IEA के वैकल्पिक परिदृश्य के अनुसार, ऐसे उपायों और घरेलू उत्पादन में बढ़ोतरी से 2035 तक LPG आयात की जरूरत रोजाना 7.5 लाख बैरल से नीचे रह सकती है।

यानी आने वाले वर्षों में भारत की LPG आयात निर्भरता काफी हद तक इस बात पर तय होगी कि घरेलू उत्पादन और रसोई गैस के दूसरे विकल्प कितनी तेजी से बढ़ते हैं।