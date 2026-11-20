देश में शादी का सीजन बाजार के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहा है। 21 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच देशभर में करीब 52 लाख शादियां होने का अनुमान है। इन शादियों से करीब 7.5 लाख करोड़ रुपये का कारोबार हो सकता है। इंडिया टुडे के पत्रकार आदित्य राणा की रिपोर्ट के मुताबिक, कारोबारी संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने यह अनुमान जताया है।

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CAIT के अनुसार, पिछले साल शादी के सीजन में करीब 6.5 लाख करोड़ रुपये का कारोबार हुआ था। इस बार इसमें लगभग 15 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है। यानी अगले 25 दिनों में रोजाना औसतन दो लाख से ज्यादा शादियां होने की उम्मीद है।

ज्वैलरी और कपड़ों पर सबसे ज्यादा खर्च

CAIT के अनुमान के मुताबिक, कुल कारोबार में सामान की खरीदारी की हिस्सेदारी 54 फीसदी यानी करीब 4.05 लाख करोड़ रुपये रह सकती है।

इसमें ज्वैलरी और कीमती धातुओं पर करीब 1.20 लाख करोड़ रुपये, जबकि कपड़ों पर 90 हजार करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। गिफ्ट और वेडिंग एक्सेसरीज पर करीब 37,500 करोड़ रुपये का कारोबार हो सकता है।

कैटरिंग और होटल कारोबार को भी फायदा

शादियों से सर्विस सेक्टर को करीब 3.45 लाख करोड़ रुपये का कारोबार मिलने की उम्मीद है। इसमें कैटरिंग से 75 हजार करोड़ रुपये और होटल, बैंक्वेट हॉल तथा वेडिंग वेन्यू से 60 हजार करोड़ रुपये का कारोबार हो सकता है।

वहीं, इवेंट मैनेजमेंट और सजावट पर 37,500-37,500 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

दिल्ली-NCR में 5 लाख शादियों का अनुमान

रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली-NCR में करीब 5 लाख शादियां हो सकती हैं, जिनसे 2.5 लाख करोड़ रुपये का कारोबार होने का अनुमान है।

शादी के सीजन में कैटरिंग, होटल, ट्रांसपोर्ट, फोटोग्राफी और सजावट जैसे क्षेत्रों में करीब 1.25 करोड़ अस्थायी और पार्ट-टाइम रोजगार के अवसर भी बन सकते हैं।

CAIT के मुताबिक, साधारण शादी का बजट 4 से 5 लाख रुपये हो सकता है, जबकि प्रीमियम शादियों पर 4 से 5 करोड़ रुपये या उससे ज्यादा खर्च हो सकता है। डिजिटल इनविटेशन, ऑनलाइन पेमेंट और AI वेडिंग प्लानिंग जैसे नए ट्रेंड भी इस बार कारोबार को बढ़ावा दे सकते हैं।