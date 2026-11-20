प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर उठ रहे सवालों के बीच देश की आर्थिक तरक्की का जिक्र किया है। FICCI के 100 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है और इसकी विकास दर करीब 7 फीसदी रहने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि सुबह-शाम लोगों को गालियां देने से देश आगे नहीं बढ़ता।

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पीएम मोदी का यह बयान ऐसे समय आया है, जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेरिका यात्रा के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

PM मोदी ने गिनाईं आर्थिक उपलब्धियां

पीएम मोदी ने कहा कि भारत की मजबूत आर्थिक स्थिति को देखते हुए Moody's, S&P, Fitch, विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक जैसी संस्थाओं ने देश के विकास दर अनुमानों में बढ़ोतरी की है।

उन्होंने बताया कि अक्टूबर में भारत का वस्तु निर्यात करीब 50 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो उनके मुताबिक अब तक का सबसे बड़ा मासिक आंकड़ा है।

Moody's ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत का विकास दर अनुमान 6.5 फीसदी से बढ़ाकर 7 फीसदी किया है। वहीं, S&P ने 7 फीसदी और Fitch ने 6.9 फीसदी की वृद्धि का अनुमान जताया है।

राहुल गांधी ने बेरोजगारी और महंगाई पर उठाए सवाल

राहुल गांधी ने 18 नवंबर को सोशल मीडिया पर दावा किया कि भारत आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने बेरोजगारी, पेपर लीक, छोटे कारोबारियों की परेशानियों और बढ़ती आर्थिक असमानता को लेकर सरकार की आलोचना की।

राहुल गांधी ने कहा कि युवाओं को डिग्री हासिल करने के बाद भी नौकरी मिलने का भरोसा नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि छोटे कारोबारियों पर दबाव बढ़ रहा है और रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं।

गरीबी पर क्या बोले प्रधानमंत्री?

पीएम मोदी ने विश्व बैंक की रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया कि पिछले 12 से 13 वर्षों में करीब 50 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर निकले हैं।

उन्होंने कहा कि 1970 के दशक में जब 'गरीबी हटाओ' का नारा दिया गया था, तब देश की आबादी करीब 50 करोड़ थी। उनके मुताबिक, सही नीतियों और इच्छाशक्ति की कमी के कारण उस समय गरीबी दूर नहीं हो सकी।

प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत से विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी बढ़ाने की अपील भी की।

इस तरह अर्थव्यवस्था को लेकर सरकार मजबूत विकास दर और गरीबी में कमी पर जोर दे रही है, जबकि विपक्ष रोजगार और आर्थिक असमानता जैसे मुद्दों पर सवाल उठा रहा है।