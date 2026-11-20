नौकरीपेशा लोगों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) से जुड़ी बड़ी राहत की खबर है। अब पात्र कर्मचारी 55 साल की उम्र से पहले भी अपने प्रोविडेंट फंड (PF) खाते से 90 फीसदी तक रकम निकाल सकेंगे। नए नियमों के तहत पैसे निकालने की प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। साथ ही कुछ मामलों में इंतजार की अवधि भी घटा दी गई है।

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मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक, EPFO ने निकासी से जुड़े प्रावधानों में बदलाव किया है, ताकि कर्मचारियों को जरूरत के समय अपनी बचत का इस्तेमाल करने में आसानी हो। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि हर कर्मचारी किसी भी वजह से अपने PF खाते का 90 फीसदी पैसा निकाल सकता है।

EPF निकासी के नियमों में क्या बदला?

EPF Scheme 2026 के तहत निकासी से जुड़े नियमों में अहम बदलाव किया गया है। खासतौर पर बेरोजगारी से जुड़ी निकासी के लिए इंतजार की अवधि 12 महीने से घटाकर सिर्फ 2 महीने कर दी गई है।

इसका मतलब है कि पात्र कर्मचारी तय शर्तों के आधार पर पहले के मुकाबले जल्दी अपने PF खाते से पैसा निकाल सकेंगे। हालांकि, निकासी की रकम और पात्रता इस बात पर निर्भर करेगी कि कर्मचारी किस जरूरत के लिए आवेदन कर रहा है।

किन जरूरतों के लिए निकाल सकते हैं PF का पैसा?

नए प्रावधानों के तहत कर्मचारियों को कई जरूरी खर्चों के लिए PF से आंशिक निकासी की सुविधा मिलती है।

इलाज: कर्मचारी अपने या परिवार के सदस्यों के योग्य मेडिकल खर्चों के लिए पैसा निकाल सकते हैं।

पढ़ाई: शिक्षा से जुड़े निर्धारित खर्चों के लिए आंशिक निकासी की अनुमति है।

शादी: अपनी या परिवार के पात्र सदस्यों की शादी के खर्च के लिए पैसा निकाला जा सकता है।

घर: मकान या जमीन खरीदने, घर बनवाने, होम लोन चुकाने या घर की मरम्मत के लिए निकासी संभव है।

विशेष परिस्थितियां: कुछ निर्धारित विशेष परिस्थितियों में भी PF से पैसा निकालने की सुविधा मिल सकती है।

प्रतीकात्मक तस्वीर

अब तीन कैटेगरी में होंगे निकासी के नियम

EPF Scheme 2026 में आंशिक निकासी से जुड़े प्रावधानों को तीन प्रमुख कैटेगरी में रखा गया है। इनमें जरूरी जरूरतें, आवास संबंधी जरूरतें और विशेष परिस्थितियां शामिल हैं।

इस बदलाव का मकसद कर्मचारियों के लिए नियमों को समझना आसान बनाना है। हालांकि, हर कैटेगरी में निकासी की सीमा, पात्रता और कितनी बार पैसा निकाला जा सकता है, इसके नियम अलग हो सकते हैं।

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PF का पैसा निकालने के लिए कैसे करें आवेदन?

पात्र कर्मचारी EPFO के निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल के जरिए निकासी के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले अपनी पात्रता, PF बैलेंस और जरूरी दस्तावेजों की जांच करना जरूरी है।

हालांकि, PF रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा का अहम सहारा है। ऐसे में बार-बार पैसा निकालने से भविष्य के लिए जमा रकम कम हो सकती है। इसलिए कर्मचारियों को अपनी मौजूदा जरूरतों और रिटायरमेंट की बचत के बीच संतुलन बनाकर फैसला लेना चाहिए।