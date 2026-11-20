दिल्ली-एनसीआर में गुरुवार को ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों की हड़ताल का सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ा। सुबह ऑफिस जाने के समय कैब की मांग बढ़ने से किराए में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। कई रूट पर यात्रियों को सामान्य दिनों के मुकाबले काफी ज्यादा पैसे देने पड़े।

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साउथ दिल्ली के ग्रेटर कैलाश से नोएडा फिल्म सिटी तक करीब 13 किलोमीटर की यात्रा का किराया आमतौर पर ₹300 रहता है। लेकिन गुरुवार सुबह 9 बजे यह ₹400 के पार पहुंच गया। सुबह 10 बजे तक किराया ₹514 हो गया और बाद में इसी रूट पर ₹803 तक पहुंच गया।

ऑटो और कैब के किराए में भी बढ़ोतरी

India Today Digital की रिपोर्ट के मुताबिक, हड़ताल का असर छोटी दूरी की यात्राओं पर भी दिखा। साउथ दिल्ली में हेमकुंट कॉलोनी से कैम्ब्रिज स्कूल तक करीब 3 किलोमीटर के ऑटो सफर का किराया सामान्य ₹75-80 से बढ़कर ₹90-92 हो गया।

वहीं, एक घंटे और 10 किलोमीटर की लिमिट वाली कैब बुकिंग का किराया ₹325 से बढ़कर ₹406 पहुंच गया। Ola और Rapido पर नॉन-पीक आवर्स में भी किराए कम से कम 30% बढ़े।

ड्राइवर मांग रहे ऐप से ज्यादा पैसे

यात्रियों की परेशानी सिर्फ बढ़े हुए किराए तक सीमित नहीं रही। ग्रेटर कैलाश से श्रीनिवासपुरी की राउंड ट्रिप के लिए Uber पर ₹190 किराया दिखा, लेकिन ड्राइवर ने इस रकम पर जाने से इनकार कर दिया। उसने एक तरफ के ₹150 यानी आने-जाने के कुल ₹300 मांगे।

क्यों हड़ताल पर उतरे ऑटो-टैक्सी ड्राइवर?

भारतीय मजदूर संघ (BMS) से जुड़े परिवहन संगठनों ने दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रदर्शन किया। उनकी प्रमुख मांगों में ऑटो-टैक्सी किराए में बढ़ोतरी, प्राइवेट बाइक टैक्सी सेवाओं पर रोक और ऑटो के कुछ फिटनेस नियमों को वापस लेना शामिल है।

ड्राइवरों ने कामकाज की स्थिति, कमाई और सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठाए हैं।

प्रतीकात्मक तस्वीर

लंबी दूरी की बुकिंग से क्यों परेशान हैं ड्राइवर?

Ola और Rapido पर काम करने वाले कैब ड्राइवर अनुपम कुमार के मुताबिक, शुरुआती 3 किलोमीटर के लिए करीब ₹104-114 मिलते हैं। लेकिन दूरी बढ़ने के साथ प्रति किलोमीटर कमाई घटती जाती है।

उनका कहना है कि 20-30 किलोमीटर की यात्रा में कमाई काफी कम रह जाती है, जबकि ईंधन का खर्च बना रहता है। ट्रैफिक में इंतजार करने के भुगतान को लेकर भी प्लेटफॉर्म के नियम अलग हैं।

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ड्राइवरों की सुरक्षा भी बड़ा मुद्दा

ड्राइवर यात्रियों की पहचान की व्यवस्था और बेहतर सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। यूनियनों ने ड्राइवरों के लिए वेलफेयर बोर्ड बनाने, दिल्ली की EV पॉलिसी की समीक्षा और परिवहन विभाग में दस्तावेजों से जुड़े काम तेजी से निपटाने की मांग भी रखी है।

हड़ताल का असर दिल्ली-एनसीआर के बाहर हरियाणा, अंबाला और चंडीगढ़ जैसे इलाकों में भी बताया गया है।