सोने और चांदी की कीमतों में 20 नवंबर को भारी गिरावट देखने को मिली। अंतरराष्ट्रीय और घरेलू दोनों बाजारों में कीमती धातुओं पर बिकवाली का दबाव बढ़ गया। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 3,550 डॉलर प्रति औंस के नीचे फिसल गया, जबकि चांदी 42 डॉलर के नीचे आ गई। घरेलू बाजार में भी सोना 1.25 लाख रुपये और चांदी 1.50 लाख रुपये प्रति किलो के अहम स्तर से नीचे पहुंच गई।

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कीमतों में इस तेज गिरावट के बाद निवेशकों के मन में सवाल है कि आखिर सोना-चांदी इतना क्यों टूट रहे हैं? क्या आने वाले दिनों में कीमतें और गिर सकती हैं या बाजार में फिर रिकवरी देखने को मिलेगी?

सोने-चांदी में गिरावट की क्या है वजह?

Independent Research Analyst अनुज गुप्ता के मुताबिक, अमेरिकी डॉलर में मजबूती और बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी की वजह से सोने और चांदी की कीमतों पर दबाव बढ़ रहा है। इसके अलावा, सख्त मौद्रिक नीति की उम्मीदें भी बाजार की धारणा को कमजोर कर रही हैं।

जब अमेरिकी डॉलर मजबूत होता है, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर में खरीदा जाने वाला सोना और चांदी दूसरे देशों के खरीदारों के लिए महंगे हो जाते हैं। इससे इनकी मांग पर असर पड़ सकता है।

वहीं, अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड की यील्ड बढ़ने से निवेशकों के लिए ब्याज देने वाले निवेश विकल्प ज्यादा आकर्षक हो जाते हैं। दूसरी तरफ, सोने से कोई ब्याज नहीं मिलता। यही वजह है कि बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी को अक्सर सोने की कीमतों के लिए दबाव बनाने वाला कारक माना जाता है।

इन सभी वजहों से कीमती धातुओं में बिकवाली बढ़ रही है और फिलहाल बाजार का रुख कमजोर बना हुआ है।

सोने-चांदी की कीमतों में कितनी गिरावट?

अंतरराष्ट्रीय बाजार में गोल्ड फ्यूचर्स 4.02 फीसदी गिरकर 3,537 डॉलर प्रति औंस पर आ गया। यानी सोने की कीमत में करीब 148 डॉलर की गिरावट दर्ज की गई।

वहीं, चांदी 6.43 फीसदी टूटकर करीब 42 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई। इसमें लगभग 2.85 डॉलर की गिरावट आई।

घरेलू बाजार यानी MCX पर सोने की कीमत 3.91 फीसदी गिरकर 1,22,474 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गई। यानी सोना करीब 4,984 रुपये टूट गया।

चांदी में इससे भी ज्यादा गिरावट देखने को मिली। MCX पर चांदी 6 फीसदी यानी करीब 9,449 रुपये टूटकर 1,48,034 रुपये प्रति किलो पर आ गई।

गिरावट सिर्फ सोने और चांदी तक सीमित नहीं रही। दूसरे कमोडिटी में भी कमजोरी देखने को मिली।

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MCX पर कॉपर 2.67 फीसदी गिरकर 1,161.70 रुपये पर आ गया। जिंक 1.75 फीसदी टूटकर 387.65 रुपये और लेड 0.28 फीसदी गिरकर 193.25 रुपये पर पहुंच गया। क्रूड ऑयल भी 1.06 फीसदी गिरकर 7,724 रुपये प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था।

सोने के लिए कौन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस अहम?

Independent Research Analyst अनुज गुप्ता के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने के लिए 3,520 डॉलर प्रति औंस का स्तर अहम सपोर्ट है। अगर कीमत इस स्तर के नीचे फिसलती है, तो सोना 3,480 डॉलर तक जा सकता है।

वहीं, तेजी आने पर 3,580 डॉलर और 3,620 डॉलर के स्तर अहम रेजिस्टेंस रहेंगे।

घरेलू बाजार में सोने के लिए 1.25 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम का स्तर अहम सपोर्ट था, लेकिन कीमत पहले ही इसके नीचे आ चुकी है। अब 1.22 लाख रुपये अगला अहम स्तर है।

वहीं, अगर सोना 1.30 लाख रुपये के ऊपर जाता है, तभी बाजार में अच्छी रिकवरी के संकेत मिल सकते हैं।

Silver Price Prediction: चांदी ₹1.40 लाख तक गिरेगी?

अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी के लिए 40 डॉलर प्रति औंस का स्तर अगला अहम सपोर्ट है। अगर चांदी इस स्तर को भी तोड़ती है, तो कीमत 38 डॉलर और यहां तक कि 36 डॉलर तक फिसल सकती है। ऊपर की तरफ 43 डॉलर से 45 डॉलर का दायरा अहम रेजिस्टेंस रहेगा।

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घरेलू बाजार में चांदी 1.50 लाख रुपये प्रति किलो का सपोर्ट पहले ही तोड़ चुकी है। अब 1.42 लाख रुपये और 1.40 लाख रुपये अगले अहम सपोर्ट स्तर हैं। वहीं, तेजी आने पर 1.62 लाख रुपये का स्तर अहम रेजिस्टेंस रहेगा।

अनुज गुप्ता की निवेशकों को क्या सलाह?

मौजूदा बाजार की कमजोरी को देखते हुए अनुज गुप्ता ने आज के लिए 'Sell on Rise' की रणनीति बताई है। इसका मतलब है कि कीमतों में तेजी आने पर बिकवाली के मौके तलाशे जा सकते हैं।

निवेशकों को सोने और चांदी में नई पोजीशन लेने से पहले अमेरिकी डॉलर, बॉन्ड यील्ड और इन अहम सपोर्ट स्तरों पर नजर रखनी चाहिए।

सोने और चांदी के अहम सपोर्ट टूटने के बाद अब आने वाले कारोबारी सत्र काफी महत्वपूर्ण होंगे। बाजार की नजर इस बात पर रहेगी कि कीमतों में गिरावट और बढ़ती है या फिर निचले स्तरों से रिकवरी देखने को मिलती है।