भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है, लेकिन दवाइयां बनाने के लिए जरूरी कई कच्चे माल आज भी विदेशों से मंगाने पड़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी निर्भरता पर चिंता जताते हुए भारतीय उद्योगों से देश में उत्पादन बढ़ाने की अपील की है।

गुरुवार, 19 नवंबर को फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI) की 100वीं वर्षगांठ के मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय कंपनियों को अब उन क्षेत्रों में अपनी ताकत बढ़ानी होगी, जहां देश आयात पर निर्भर है।

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दुनिया की फार्मेसी, फिर भी अरबों डॉलर का आयात

पीएम मोदी ने कहा कि भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में पहचान मिली है। इसके बावजूद देश हर साल अरबों डॉलर के एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रीडिएंट्स (API) और दवाओं के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले इंटरमीडिएट्स आयात करता है।

उन्होंने दवा उद्योग से सवाल किया कि इनमें से कितने उत्पाद भारत में बनाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री के मुताबिक, यही चुनौती दूसरे उद्योगों में भी है। उन्होंने खनिज क्षेत्र में घरेलू विशेषज्ञता विकसित करने पर भी जोर दिया।

उद्योगों को अगले 20 साल की रणनीति बनाने की सलाह

पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया में संसाधनों को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे समय में भारत को अपनी उत्पादन क्षमता मजबूत करनी होगी।

उन्होंने उद्योगों से पूछा कि अगले 20 वर्षों में वे क्या हासिल करना चाहते हैं और 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने में उनकी क्या भूमिका होगी।

मोदी ने कंपनियों को ऐसे क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने की सलाह दी, जिनके उत्पादों की मांग भारत के साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी है।

भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या बोले मोदी?

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है। कई प्रमुख वैश्विक संस्थानों को इस साल देश की आर्थिक विकास दर करीब 7% रहने की उम्मीद है।

उन्होंने बताया कि अक्टूबर में भारत का निर्यात लगभग 50 अरब डॉलर तक पहुंचा, जो उनके मुताबिक किसी एक महीने का अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है।

मोदी ने कहा कि मूडीज, एसएंडपी, फिच रेटिंग्स और विश्व बैंक जैसी संस्थाओं ने भारत के विकास अनुमानों को ऊपर संशोधित किया है।

प्रधानमंत्री ने FICCI के 100 साल पूरे होने को बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि उद्योगों को समय-समय पर अपनी रणनीति की समीक्षा करनी चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि विकसित भारत 2047 का लक्ष्य हासिल करने के लिए घरेलू उत्पादन और आत्मनिर्भरता बढ़ाना जरूरी है।