ट्रंप का गोल्ड कार्ड वीजा हुआ लाइव: $5M में पाएं रेजिडेंसी, trumpcard.gov पर ऐसे करें आवेदन

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नई हाई-प्राइस्ड इमिग्रेशन योजना ‘ट्रंप कार्ड’ की आधिकारिक शुरुआत कर दी है, जिसे ‘गोल्ड कार्ड’ भी कहा जा रहा है। यह योजना उन विदेशी नागरिकों को अमेरिकी नागरिकता की ओर एक "गोल्डन वे" देगी जो $5 मिलियन यानी करीब ₹41 करोड़ निवेश करने को तैयार हैं।

आवेदन की प्रक्रिया अब आधिकारिक वेबसाइट trumpcard.gov पर शुरू हो चुकी है, जहां इच्छुक लोग वेटलिस्ट में शामिल हो सकते हैं।

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Truth Social पर इस योजना की सराहना करते हुए लिखा कि यह कुछ हद तक ग्रीन कार्ड जैसा है, लेकिन ज़्यादा रिफाइन स्तर पर।” उन्होंने कहा, “हज़ारों लोग पूछ रहे हैं कि इसमें शामिल कैसे हुआ जाए ताकि दुनिया के सबसे महान देश और बाज़ार तक पहुंच बनाई जा सके।”

ऐसे करें आवेदन?

trumpcard.gov पर जाएं



फॉर्म में अपना पूरा नाम, क्षेत्र, व्यक्तिगत या व्यावसायिक आवेदन, ईमेल और किसके लिए आवेदन कर रहे हैं—यह जानकारी दें



फॉर्म सबमिट करें



रजिस्टर्ड ईमेल पर आए 6 अंकों के वेरिफिकेशन कोड को 10 मिनट में दर्ज करें



कोड सबमिट करते ही आप वेटलिस्ट में शामिल हो जाएंगे

क्या यह सीधी नागरिकता है?

नहीं। ट्रंप ने साफ किया है कि गोल्ड कार्ड अमेरिकी नागरिकता की “गारंटी” नहीं देता, बल्कि यह अमेरिका तक पहुंच का एक "ब्यूटीफुल रोड" है। इस स्कीम के लिए कांग्रेस की मंज़ूरी की जरूरत नहीं है, क्योंकि कार्ड अपने आप में नागरिकता नहीं देता।

अमेरिकी कानून के अनुसार, नागरिकता के लिए कम से कम पांच साल की अमेरिका में स्थायी निवास, 18 वर्ष की आयु, अंग्रेज़ी भाषा का सामान्य ज्ञान और ‘अच्छे नैतिक चरित्र’ की जरूरत होती है।

भारत से भारी मांग की उम्मीद

अमेरिका के वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक ने US-India Strategic Partnership Forum (USISPF) में कहा, “भारत से हमें भारी दिलचस्पी की उम्मीद है। जब भी मुझसे पूछा जाता है कि भारत कब आ रहे हैं, मैं कहता हूं—ट्रंप कार्ड के लॉन्च के साथ ही भारत आऊंगा।”