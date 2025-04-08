LinkedIn की टॉप 25 कंपनियों की लिस्ट में TCS सबसे आगे, Accenture और Infosys भी टॉप पर

LinkedIn ने भारत की 2025 की टॉप कंपनियों (Top Companies in India 2025) की लिस्ट जारी की है। इनमें 25 ऐसी बड़ी कंपनियों को शामिल किया गया है जो प्रोफेशनल्स को करियर ग्रोथ का शानदार मौका दे रही हैं। इस लिस्ट में Tata Consultancy Services (TCS) ने लगातार दूसरे साल टॉप स्थान हासिल किया है, उसके बाद Accenture और Infosys का नंबर है।

LinkedIn के अनुसार, इस लिस्ट को 8 अलग-अलग पहलुओं पर डेटा के आधार पर तैयार किया गया है — जैसे स्किल ग्रोथ (skills growth), प्रमोशन की संभावनाएं, कंपनी में स्थायित्व और जेंडर डाइवर्सिटी।

टेक और फाइनेंस कंपनियों की धाक

इस साल की लिस्ट में 25 में से 19 कंपनियां टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर सेक्टर से हैं। Fidelity Investments (#4) और ServiceNow (#17) जैसे नाम पहली बार इस लिस्ट में शामिल हुए हैं। Cognizant (#5), Oracle (#6), और JPMorgan Chase (#7) जैसी कंपनियां इस बात का संकेत देती हैं कि आईटी और फाइनेंशियल सेक्टर (IT and Financial Sector) भारत में अभी भी करियर के लिए सबसे हॉट हैं।

कहां मिल रहे हैं ज्यादा मौके?

LinkedIn के मुताबिक Bengaluru, Hyderabad और Chennai जैसे शहरों में सबसे ज्यादा भर्तियां हो रही हैं। कंपनियों की नजर उन कैंडिडेट्स पर है जो AI, Data Analytics, Mobile App Development और Enterprise Software में कुशल हैं। Amazon (#8), Alphabet (#9), और Salesforce (#12) जैसी ग्लोबल कंपनियां भी भारत में अपनी पकड़ मजबूत कर रही हैं।

नई कंपनियां भी दिखा रही हैं दम

इस बार की लिस्ट में 12 कंपनियां नई शामिल हुई हैं, जिससे पता चलता है कि जॉब मार्केट लगातार बदल रहा है। Fidelity, Stripe (#21), और American Express (#25) जैसे फाइनेंशियल प्लेयर्स भी अब बड़े स्तर पर हायरिंग कर रहे हैं।

LinkedIn पर कैसे बढ़ाएं जॉब के मौके?

LinkedIn की करियर एक्सपर्ट निरजिता बनर्जी कहती हैं कि अगर आप टॉप कंपनी में नौकरी चाहते हैं, तो प्रोफाइल को दमदार बनाएं, “I’m Interested” फीचर का इस्तेमाल करें, नेटवर्किंग बढ़ाएं और अपने स्किल्स को अप-टू-डेट रखें। यही करियर रेजिलिएंस (career resilience) आपको बाकी लोगों से अलग बनाएगा।

