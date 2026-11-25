1. 'समझौते का रास्ता अभी बंद नहीं हुआ', पिता से अदालत के बाहर विवाद सुलझाने को तैयार हैं लक्ष्मी वेणु

TVS परिवार में संपत्ति के बंटवारे को लेकर चल रहे कानूनी विवाद के बीच सुलह की उम्मीद जगी है। लक्ष्मी वेणु के वकील सी आर्यमा सुंदरम ने बिजनेस टुडे टीवी से खास बातचीत में समझौते की संभावनाओं पर बात की है। साथ ही बताया कि आखिर लक्ष्मी अपने पिता से क्या चाहती हैं।

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2. छोटे व्यापारियों ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, GST में छूट से सैलरी सब्सिडी तक रखीं ये मांगें

छोटे व्यापारियों ने कारोबार बढ़ाने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद मांगी है। व्यापारिक संगठन ने GST में छूट और नए कर्मचारियों की सैलरी पर सब्सिडी समेत पांच प्रमुख मांगें रखी हैं।

3. एशिया की सबसे मजबूत करेंसी बना रुपया, विदेशी निवेशकों ने नवंबर में बनाया रिकॉर्ड, कच्चे तेल से भी राहत

भारतीय रुपये ने बुधवार को शानदार वापसी करते हुए एशियाई करेंसी में सबसे बेहतर प्रदर्शन किया। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और विदेशी निवेशकों की रिकॉर्ड खरीदारी से रुपये को मजबूती मिली है।

4. बिटकॉइन में मचा हाहाकार! एक महीने में 23% टूटी कीमत, निवेशकों का क्यों हुआ मोहभंग?

बिटकॉइन की कीमत नवंबर में करीब 23 फीसदी गिर चुकी है। इस बीच अमेरिका में लिस्टेड बिटकॉइन ETF से निवेशक रिकॉर्ड पैसा निकाल रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी पर बिकवाली का दबाव लगातार बढ़ रहा है।

5. दिल्ली के पार्कों में अब पिकनिक से लेकर प्री-वेडिंग शूट तक की होगी बुकिंग, DDA ने तय किए नए रेट

दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने राजधानी के पार्कों की बुकिंग को लेकर नई पॉलिसी जारी की है। इसके तहत पिकनिक, फोटोशूट और कई अन्य गतिविधियों के लिए अलग-अलग शुल्क तय किए गए हैं। कुछ संस्थाओं को विशेष छूट भी मिलेगी। जानें किन पार्कों में मिलेगी यह सुविधा और क्या होंगे नियम।