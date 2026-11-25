REITs (रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट) और InvITs (इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट) में निवेश करने वाले लोगों के लिए सिर्फ रिटर्न देखना ही काफी नहीं है, बल्कि यह समझना भी जरूरी है कि उनकी कमाई पर कितना टैक्स लगेगा। बिजनेस टुडे के शो में सीनियर एंकर साक्षी बत्रा के सवालों का जवाब देते हुए Ved Jain & Associates के पार्टनर अंकित जैन ने कहा कि इन दोनों निवेश विकल्पों से मिलने वाली पूरी रकम पर टैक्स नहीं लगता है। निवेशकों को अलग-अलग मदों में भुगतान किया जाता है और इन पर टैक्स के नियम भी अलग-अलग होते हैं। ऐसे में टैक्स की सही जानकारी होने से निवेशकों को अपने वास्तविक रिटर्न का आकलन करने में मदद मिल सकती है।

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REITs और InvITs से कैसे होती है कमाई?

अंकित जैन ने बताया कि REITs और InvITs के जरिए निवेशकों को आमतौर पर चार से पांच अलग-अलग मदों में भुगतान किया जाता है। REITs में किराए से होने वाली आमदनी एक प्रमुख हिस्सा होती है, जबकि InvITs में ब्याज से होने वाली कमाई की बड़ी हिस्सेदारी हो सकती है।

इसके अलावा निवेशकों को कैपिटल गेन, ब्याज, डिविडेंड और मूलधन की वापसी (Principal Repayment) के तौर पर भी पैसा मिलता है। ऐसे में निवेशकों के खाते में कितनी रकम आई है, इसके साथ यह समझना भी जरूरी है कि वह रकम किस मद में मिली है, क्योंकि इसी आधार पर टैक्स तय होता है।

किस रकम पर नहीं देना पड़ता टैक्स?

अंकित जैन ने बताया कि REITs और InvITs अपने निवेशकों को कुछ रकम मूलधन की वापसी के तौर पर भी देते हैं। उनके मुताबिक, जब निवेशकों को यह रकम मिलती है तो उस समय इस पर टैक्स नहीं देना पड़ता है।

अक्सर निवेशक मान लेते हैं कि हर तिमाही में मिलने वाली पूरी रकम उनकी टैक्सेबल इनकम है। हालांकि, इसमें मूलधन की वापसी का हिस्सा भी शामिल हो सकता है। इससे टैक्स चुकाने के बाद मिलने वाले वास्तविक रिटर्न में काफी अंतर आ सकता है।

डिविडेंड पर टैक्स को लेकर क्या बोले एक्सपर्ट?

डिविडेंड पर टैक्स को लेकर अंकित जैन ने बताया कि पहले कुछ मामलों में इस पर टैक्स लगता था। हालांकि, उनके मुताबिक अब निवेशकों को डिविडेंड पर टैक्स से छूट मिलती है। इससे रिटेल निवेशकों के लिए REITs और InvITs से मिलने वाली आमदनी का आकलन करना आसान हो सकता है। वहीं, किराए से होने वाली कमाई, ब्याज और कैपिटल गेन पर टैक्स के नियम अलग-अलग हो सकते हैं।

निवेशकों को किन बातों का रखना चाहिए ध्यान?

REITs और InvITs के जरिए कमर्शियल रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स में निवेश करना आसान हो रहा है। ऐसे में निवेशकों को भुगतान से जुड़े स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना चाहिए। डिविडेंड देने वाले शेयरों, डेट प्रोडक्ट्स और नियमित आमदनी वाले अन्य निवेश विकल्पों से तुलना करते समय सिर्फ रिटर्न नहीं, बल्कि टैक्स चुकाने के बाद हाथ में आने वाली रकम का भी आकलन करना जरूरी है।