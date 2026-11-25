TVS परिवार में संपत्ति के बंटवारे को लेकर चल रहे विवाद के बीच सुलह की उम्मीद अब भी बनी हुई है। उद्योगपति वेणु श्रीनिवासन की बेटी लक्ष्मी वेणु पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे की मांग को लेकर मद्रास हाईकोर्ट पहुंच चुकी हैं। हालांकि, वह अब भी अपने पिता के साथ अदालत के बाहर इस विवाद को सुलझाने के लिए तैयार हैं। लक्ष्मी वेणु के वकील और वरिष्ठ अधिवक्ता सी आर्यमा सुंदरम ने बुधवार को बिजनेस टुडे टीवी के साथ खास बातचीत में यह जानकारी दी।

advertisement

आर्यमा सुंदरम ने कहा कि पिछले 18 महीनों से बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने की कोशिशें सफल नहीं हुई हैं, लेकिन समझौते की संभावना अभी खत्म नहीं हुई है। लक्ष्मी चाहती हैं कि पारिवारिक संपत्ति का बंटवारा निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हो।

संपत्ति में कितनी हिस्सेदारी चाहती हैं लक्ष्मी?

जब आर्यमा सुंदरम से पूछा गया कि लक्ष्मी पारिवारिक संपत्ति में कितनी हिस्सेदारी चाहती हैं, तो उन्होंने किसी निश्चित प्रतिशत का जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा कि लक्ष्मी सिर्फ अपने साथ न्याय चाहती हैं।

आर्यमा सुंदरम के मुताबिक, सार्वजनिक तौर पर सामने आई जानकारियों से संकेत मिला कि विवादित पारिवारिक संपत्ति में लक्ष्मी को केवल 5 फीसदी, जबकि उनके भाई सुदर्शन वेणु को 95 फीसदी हिस्सेदारी मिल सकती है। इसके बाद लक्ष्मी की चिंता बढ़ गई।

उन्होंने कहा कि लक्ष्मी को अपने पिता पर पूरा भरोसा था और वह इस भरोसे को आगे भी बनाए रखना चाहती हैं।

क्यों अदालत पहुंचीं लक्ष्मी वेणु?

लक्ष्मी वेणु ने 16 नवंबर को अपने पिता को कानूनी नोटिस भेजकर संयुक्त पारिवारिक संपत्ति के निष्पक्ष और कानूनी बंटवारे की मांग की थी। इसके 10 दिन के भीतर उन्होंने मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी।

लक्ष्मी ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में साल 2005 में हुए संशोधन के तहत अपने अधिकार का दावा किया है। इसके तहत बेटियों को भी संयुक्त हिंदू पारिवारिक संपत्ति में बेटों के समान अधिकार प्राप्त हैं।

किन कंपनियों की हिस्सेदारी को लेकर विवाद?

विवादित संपत्तियों में वीएस ट्रस्ट और अन्य होल्डिंग संस्थाओं के जरिए रखी गई हिस्सेदारी शामिल है। इनमें TVS होल्डिंग्स, TVS मोटर कंपनी, TVS क्रेडिट सर्विसेज और सुंदरम क्लेटन जैसी कंपनियों में हिस्सेदारी शामिल है।

लक्ष्मी वेणु का कहना है कि पहले हुए पारिवारिक समझौतों के तहत उनके अपने परिवार की संपत्ति का बंटवारा नहीं हुआ था। वहीं, सुंदरम के मुताबिक, दूसरा पक्ष इन संपत्तियों को वेणु श्रीनिवासन की व्यक्तिगत संपत्ति बता रहा है।

क्या अब भी हो सकता है समझौता?

लक्ष्मी वेणु की मां और TAFE की चेयरमैन मल्लिका श्रीनिवासन भी अपनी बेटी के उत्तराधिकार के दावे का समर्थन कर चुकी हैं। उन्होंने पहले भी विवाद सुलझाने की कोशिश की थी।

advertisement

आर्यमा सुंदरम ने कहा कि अगर वेणु श्रीनिवासन दोबारा बातचीत की पहल करते हैं तो लक्ष्मी उसका स्वागत करेंगी। उनके मुताबिक, समझौते का रास्ता अभी बंद नहीं हुआ है।