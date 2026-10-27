Top 5 Stories: बजट 2027 में एलटीसीजी टैक्स घटाने की तैयारी, चीनी की कीमतों पर अपडेट, दिवाली से पहले घी-मक्खन महंगा समेत पढ़ें ये पाँच बड़ी खबरें

1. Budget 2027: शेयर बाजार में लौटेंगे विदेशी निवेशक? LTCG टैक्स घटाने की तैयारी के बीच उठे बड़े सवाल

बजट 2027 से पहले शेयर बाजार के निवेशकों के लिए बड़ी राहत की उम्मीद जगी है। विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली के बीच सरकार एलटीसीजी टैक्स में बदलाव पर विचार कर रही है। क्या टैक्स घटने से बाजार में फिर तेजी आएगी और विदेशी पैसा लौटेगा? जानिए क्या है पूरा मामला।

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2. Sugar Season 2026-27: चीनी की कीमतों को लेकर बड़ी खबर! 107 मिलों में काम शुरू, त्योहारों पर मिलेगी राहत?

देश में चीनी का नया सीजन शुरू होते ही कीमतों को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। कई राज्यों में चीनी मिलों ने उत्पादन शुरू कर दिया है। त्योहारों के बीच बढ़ती मांग को देखते हुए क्या चीनी महंगी होगी या आम लोगों को राहत मिलेगी? जानिए क्या कहता है ISMA।

3. दिवाली से पहले महंगाई का झटका! घी-मक्खन से लेकर मिठाइयों तक के बढ़े दाम, देखें नई रेट लिस्ट

दिवाली से पहले आम लोगों को महंगाई का बड़ा झटका लगा है। घी, मक्खन, दही और मिठाइयों समेत कई डेयरी उत्पादों की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। नई कीमतें 28 अक्टूबर से लागू होंगी। आखिर किस राज्य में बढ़े हैं दाम और अब कितने ज्यादा पैसे चुकाने होंगे? जानिए पूरी डिटेल।

4. IndiGo को इंटरनेशनल उड़ानों में बड़ा झटका! घट रही बाजार हिस्सेदारी, Air India ने ऐसे बदला पूरा खेल

देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो को इंटरनेशनल मार्केट में बड़ा झटका लगा है। विदेश जाने वाली उड़ानों में उसकी हिस्सेदारी लगातार घट रही है, जबकि एयर इंडिया तेजी से आगे बढ़ रही है। आखिर इंडिगो की मुश्किलें क्यों बढ़ीं और कंपनी ने अपनी उड़ानों को लेकर क्या बड़ा फैसला लिया है? जानिए पूरी खबर।

5. रुपये की गिरावट पर रघुराम राजन की बड़ी चेतावनी! सरकार को दी सलाह, कहा- डॉलर बचाने के चक्कर में न करें ये गलती

डॉलर के मुकाबले रुपये में लगातार गिरावट से चिंता बढ़ रही है। इस बीच आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने सरकार को बड़ी सलाह दी है। उन्होंने विदेशी मुद्रा भंडार खर्च करने को लेकर चेतावनी दी है। आखिर रुपये को बचाने के लिए कौन-सी गलती नहीं करनी चाहिए? जानिए पूरी बात।