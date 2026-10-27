दिवाली से पहले महंगाई का झटका! घी-मक्खन से लेकर मिठाइयों तक के बढ़े दाम, देखें नई रेट लिस्ट

दिवाली से पहले तमिलनाडु के लोगों को महंगाई का बड़ा झटका लगा है। राज्य के मशहूर डेयरी ब्रांड आविन ने अपने कई उत्पादों की कीमतें बढ़ाने का ऐलान किया है। अब घी, मक्खन, दही, लस्सी से लेकर मिठाइयों और कुकीज तक के लिए ग्राहकों को ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। नई कीमतें 28 अक्टूबर 2026 से लागू होंगी।

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टीवीके सरकार में पहली बार बढ़े दाम

तमिलनाडु की थलपति विजय के नेतृत्व वाली टीवीके सरकार में आविन के उत्पादों की कीमतों में यह पहली बढ़ोतरी है। आविन राज्य का प्रमुख डेयरी ब्रांड है, जो तमिलनाडु कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन लिमिटेड के तहत काम करता है।

यह ब्रांड सहकारी समितियों के जरिए किसानों से दूध खरीदता है और उससे बने घी, मक्खन, दही, लस्सी और मिठाइयों जैसे उत्पाद बाजार में बेचता है। अब इन उत्पादों के दाम बढ़ने से त्योहार के मौके पर लोगों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

घी और मक्खन के लिए कितने ज्यादा पैसे देने होंगे?

आविन के 100 एमएल घी के पैक की कीमत पहले 80 रुपये थी, जो अब बढ़कर 95 रुपये हो गई है। यानी ग्राहकों को 15 रुपये ज्यादा देने होंगे। वहीं, 200 एमएल घी का पैक 160 रुपये से बढ़कर 180 रुपये का हो गया है।

मक्खन के 100 ग्राम पैक की नई कीमत 70 रुपये तय की गई है। इसके अलावा दही, लस्सी और छाछ के दाम भी बदले गए हैं।

प्रतीकात्मक तस्वीर

दिवाली की मिठाइयां भी हुईं महंगी

महंगाई का असर सिर्फ डेयरी उत्पादों तक सीमित नहीं है। आविन ने मिठाइयों और कुकीज की कीमतें भी बढ़ाई हैं। दिवाली पर मिठाइयां खरीदने वाले ग्राहकों को अब पहले से ज्यादा खर्च करना होगा।

प्रतीकात्मक तस्वीर

आविन की नई कीमतें 28 अक्टूबर से लागू होने जा रही हैं। ऐसे में दिवाली की खरीदारी करने वाले लोगों को घी, मक्खन और मिठाइयों के लिए अब अपना बजट बढ़ाना पड़ सकता है।