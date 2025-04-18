scorecardresearch
Tech Sector Job: Data से लेकर Design तक, इन फील्ड्स में महिलाएं छा गई; सैलरी है करोड़ों में

अब हर सेक्टर में महिलाओं के लिए लाखों नौकरी हैं। हाल में आए एक रिपोर्ट के मुताबिक टेक सेक्टर में महिलाओं की सैलरी लाखों में है। आर्टिकल में विस्तार से जानते हैं।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Apr 18, 2025 11:10 IST
Job

महिलाओं के लिए अब करियर का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि ग्रोथ, पहचान और मोटी कमाई भी है। देश में तेजी से बदलते आर्थिक माहौल और डिजिटलाइजेशन की वजह से अब महिलाओं के लिए कई ऐसे सेक्टर खुल गए हैं, जहां न सिर्फ मौके मिल रहे हैं बल्कि करोड़ों तक की कमाई भी हो रही है।

TeamLease Digital की हाल ही में आई रिपोर्ट में बताया गया है कि कुछ ऐसे करियर सेक्टर हैं, जहां महिलाएं बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। नीचे जानते हैं वो टॉप 5 फील्ड्स जहां महिलाएं लाखों कमा रही हैं।

प्रोडक्ट मैनेजर

अगर आप एक ऐसा रोल चाहती हैं जहां प्रोडक्ट की शुरुआत से लेकर लॉन्चिंग तक आपकी अहम भूमिका हो, तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट आपके लिए परफेक्ट है। इसमें प्लानिंग, यूज़र रिसर्च और डेवलपमेंट सब शामिल होता है।

फ्रेशर सैलरी: ₹22.1 लाख तक सालाना

सीनियर सैलरी: ₹1.6 करोड़ सालाना तक

डाटा साइंटिस्ट

आज के दौर में डेटा ही सबसे बड़ी ताकत है। डाटा साइंटिस्ट वही होते हैं जो इस डेटा का सही इस्तेमाल करके कंपनियों को बड़े फैसले लेने में मदद करते हैं।

फ्रेशर सैलरी: ₹18 लाख तक सालाना

सीनियर सैलरी: ₹1.5 करोड़ सालाना तक

क्लाउड आर्किटेक्ट / इंजीनियर

आज हर कंपनी डिजिटल हो रही है और इसमें सबसे बड़ा रोल क्लाउड टेक्नोलॉजी का होता है । इस फील्ड में महिलाओं की भागीदारी बढ़ती जा रही है।

फ्रेशर सैलरी: ₹14 लाख तक सालाना

सीनियर सैलरी: ₹1 करोड़ सालाना तक

PMO (प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस)

PMO में आपकी जिम्मेदारी होती है किसी भी प्रोजेक्ट को समय और बजट के अंदर पूरा करवाने की। यह रोल हर कंपनी में बेहद अहम माना जाता है।

फ्रेशर सैलरी: ₹15 लाख तक सालाना

सीनियर सैलरी: ₹80 लाख तक सालाना

साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट

डिजिटल दुनिया में बढ़ते साइबर खतरों से निपटने के लिए हर कंपनी को सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है। महिलाएं इस फील्ड में भी बेहतरीन प्रदर्शन कर रही हैं।

फ्रेशर सैलरी: ₹12 लाख तक सालाना

सीनियर सैलरी: ₹90 लाख तक सालाना

महिलाओं के लिए सुनहरा समय

TeamLease Digital की रिपोर्ट कहती है कि इन फील्ड्स में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। टेक्नोलॉजी, डेटा और मैनेजमेंट जैसे फील्ड अब महिलाओं को सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि लीडरशिप और मोटी कमाई के मौके भी दे रहे हैं।

Priyanka Kumari
Apr 18, 2025