Tatkal Ticket Timing: क्या सच में बदल गई टाइमिंग? आप भी हैं कन्फ्यूज तो यहां जानें सही जवाब

Indian Railway में रोजाना लाखों यात्री सफर करते हैं। लोग कम दूरी के साथ ज्यादा दूरी के लिए भी ट्रेन में सफर करना पसंद करते हैं। कई बार यात्रियों को दूर में सफर करने के लिए अचानक से टिकट लेनी पड़ सकती है। इन स्थिति में वह तत्काल टिकट (Tatkal Ticket) ले सकते हैं। हालांकि, अगर वह पहले से यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तब दो महीने पहले से कन्फर्म टिकट (Confirm Train Ticket) ले सकते हैं।

कुछ दिनों से तत्काल टिकट की टाइमिंग को लेकर काफी कन्फ्यूजन हो रहा है। सोशल मीडिया के कई पोस्ट के अनुसार तत्काल टिकट की टाइमिंग बदल गई है। ऐसे में लोग कन्फ्यूज हैं कि अगर टाइमिंग में बदलाव हुआ है तो नई टाइमिंग (Tatkal Ticket Booking New Timing) क्या है। हम आपको नीचे बताने वाले हैं कि क्या सच में तत्काल टिकट की टाइमिंग में बदलाव हुआ है या नहीं।

क्या बदल गई टाइमिंग? (Has Tatkal Ticket Timing changed?)

इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IRCTC) ने साफ कहा कि तत्काल टिकट की टाइमिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसके अलावा प्रीमियम तत्काल बुकिंग की टाइमिंग में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है।

क्या होती है तत्काल टिकट? (What is Tatkal Ticket?)

तत्काल टिकट का मतलब 'तुरंत' है। अगर कोई यात्री अचानक सफर करना चाहता है तब वह तत्काल टिकट बुक कर सकता है। यात्री IRCTC ऐप, Ixigo ऐप और बाकी थर्डी-पार्टी ऐप से टिकट बुक कर सकते हैं।

क्या है तत्काल टिकट बुकिंग का समय (Tatkal Ticket Booking Timing)

भारतीय रेलवे के अनुसार एसी क्लास के लिए तत्काल ट्रेन टिकट की बुकिंग टाइम सुबह 10 बजे है। वहीं, नॉन-एसी क्लास के लिए तत्काल टिकट बुकिंग का टाइम 11 बजे है। इसे ऐसे समझिए कि अगर किसी यात्री को 18 अप्रैल को सफर करना है तो वह 17 अप्रैल को तत्काल टिकट बुक कर सकता है।

आपको बता दें कि रेलवे के नियमों के अनुसार एक बार तत्काल टिकट बुक हो जाने के बाद उसे कैंसिल नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा एक पीएनआर पर चार यात्रियों के लिए टिकट बुक किया जा सकता है। तत्काल टिकट की फैसेलिटी फर्स्ट क्लास एसी में नहीं मिलता है।