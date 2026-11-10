Tata की iPhone फैक्ट्री में हादसा! जहरीली गैस की चपेट में आने से 3 मजदूरों की मौत, जांच के आदेश

तमिलनाडु के होसुर में स्थित टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आईफोन कंपोनेंट बनाने वाली फैक्ट्री में बड़ा हादसा हुआ है। फैक्ट्री में मेंटेनेंस का काम कर रहे तीन कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की गैस की चपेट में आने से मौत हो गई। यह हादसा सोमवार देर रात हुआ। घटना के बाद तमिलनाडु सरकार ने मामले की जांच कराने और रिपोर्ट के आधार पर उचित कार्रवाई करने की बात कही है।

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रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इस हादसे की जांच टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और एप्पल भी कर सकती हैं।

कैसे हुआ फैक्ट्री में हादसा?

जानकारी के मुताबिक, तीनों कर्मचारी फैक्ट्री के एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट में मेंटेनेंस का काम कर रहे थे। यह प्लांट फैक्ट्री से निकलने वाले गंदे पानी को साफ करने के लिए इस्तेमाल होता है।

जिला अधिकारी दिनेश कुमार ने बताया कि कर्मचारी एक बाहरी नैनो-फिल्ट्रेशन टैंक की जांच कर रहे थे। इसी दौरान वे गैस की चपेट में आ गए, जिससे तीनों की मौत हो गई।

इस ट्रीटमेंट प्लांट का संचालन नाल्को वाटर करती है, जो अमेरिका की कंपनी इकोलैब का हिस्सा है।

तमिलनाडु सरकार ने क्या कहा?

हादसे के बाद तमिलनाडु सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया है। राज्य की उद्योग मंत्री विरुधई मगाल कीर्तना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि कर्मचारियों की मौत की पूरी जांच की जाएगी और जांच के नतीजों के आधार पर उचित कार्रवाई होगी।

रॉयटर्स के मुताबिक, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, एप्पल और नाल्को वाटर से इस घटना पर प्रतिक्रिया मांगी गई थी, लेकिन कंपनियों की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला।

Deeply saddened by the tragic loss of three precious lives in the incident at Tata Electronics' facility in Hosur. My heartfelt condolences to the families who have lost their loved ones. I pray for strength and courage for them during this difficult time. I have spoken to the district administration and directed them to extend all necessary support to the affected families and ensure that the situation is addressed with utmost urgency. The safety and dignity of every worker must remain paramount. This tragic incident will be thoroughly investigated, and appropriate action will be taken based on the findings. We must ensure that every necessary measure is put in place to prevent such tragedies from recurring. — Virudhai Magal Keerthana (@Keerthana4VNR) November 10, 202

क्या iPhone के प्रोडक्शन पर पड़ेगा असर?

इस हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आईफोन के प्रोडक्शन पर इसका असर पड़ेगा?

रिपोर्ट के मुताबिक, फिलहाल फैक्ट्री में उत्पादन प्रभावित नहीं हुआ है। दो इंडस्ट्री सूत्रों ने बताया कि दिवाली के त्योहार के चलते इस सप्ताह प्लांट पहले से ही बंद था।

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भारत में आईफोन मैन्युफैक्चरिंग तेजी से बढ़ रही है। देश में होने वाली कुल आईफोन असेंबली में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की हिस्सेदारी करीब 40 फीसदी है, जबकि बाकी उत्पादन फॉक्सकॉन करती है। दुनिया में बनने वाले लगभग 25 फीसदी आईफोन अब भारत में तैयार होते हैं।

Image Credit: ITG

पहले भी विवादों में रह चुका है होसुर प्लांट

टाटा के होसुर प्लांट में पहले भी कई परेशानियां सामने आ चुकी हैं। साल 2024 में यहां आग लगने से प्रोडक्शन रुक गया था।

इस साल की शुरुआत में भूजल प्रदूषण के कथित मामले को लेकर राज्य के अधिकारियों ने प्लांट बंद करने की चेतावनी दी थी। हालांकि, बाद में यह मामला छोड़ दिया गया।

इसके अलावा, इसी परिसर में स्थित एक अन्य आईफोन प्लांट पर रैनसमवेयर साइबर अटैक हुआ था। इसमें एप्पल के उस समय लॉन्च नहीं हुए iPhone 18 Pro से जुड़े दस्तावेज लीक होने की खबर सामने आई थी।

तमिलनाडु में फॉक्सकॉन, हुंडई, विनफास्ट और BMW जैसी बड़ी कंपनियों की फैक्ट्रियां भी हैं। ऐसे में टाटा के प्लांट में हुई इस घटना की जांच पर अब नजर रहेगी।