इलेक्ट्रिक गाड़ियों की रिकॉर्ड बिक्री, फिर भी डीलर्स की जेब खाली? FADA ने बताई कम मुनाफे की वजह

भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों (EV) की बिक्री तेजी से बढ़ रही है, लेकिन इन्हें बेचने वाले डीलर्स की कमाई उम्मीद के मुताबिक नहीं बढ़ रही। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशंस (FADA) ने कम मार्जिन और बढ़ते खर्च को लेकर चिंता जताई है। संगठन का कहना है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बढ़ती मांग के बावजूद डीलरशिप के लिए मुनाफा कमाना चुनौती बना हुआ है।

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रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची EV की बिक्री

FADA के अक्टूबर 2026 के आंकड़ों के मुताबिक, देश में करीब 3.55 लाख इलेक्ट्रिक गाड़ियां बिकीं। यह पिछले साल अक्टूबर के मुकाबले 44.88 प्रतिशत ज्यादा है।

कुल रिटेल बिक्री में EV की हिस्सेदारी करीब 11.5 प्रतिशत रही, जबकि एक साल पहले यह लगभग 6 प्रतिशत थी।

हालांकि, पैसेंजर कारों में इलेक्ट्रिक मॉडल्स की हिस्सेदारी करीब 7.3 प्रतिशत और थ्री-व्हीलर्स में लगभग 63 प्रतिशत रही।

डीलर्स को क्यों नहीं हो रहा ज्यादा मुनाफा?

ETAuto की रिपोर्ट के मुताबिक, FADA अध्यक्ष साई गिरिधर ने कहा कि दूसरे बाजारों की तुलना में भारतीय डीलर्स को इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर बेहद कम मार्जिन मिलता है।

उनके मुताबिक, ऑटोमोबाइल कंपनियों और डीलर्स को मिलकर ऐसा बिजनेस मॉडल तैयार करना होगा, जिससे दोनों के लिए कारोबार फायदेमंद बन सके।

हालांकि, FADA ने किसी खास कंपनी या मॉडल पर मिलने वाले मार्जिन का प्रतिशत नहीं बताया है।

EV डीलरशिप खोलना भी महंगा

इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री के लिए डीलर्स को चार्जिंग स्टेशन, बैटरी हैंडलिंग उपकरण और हाई-वोल्टेज सेफ्टी सिस्टम पर निवेश करना पड़ता है।

इसके अलावा प्रशिक्षित तकनीशियनों और विशेष सर्विसिंग उपकरणों की भी जरूरत होती है।

छोटे शहरों में यह चुनौती और बढ़ जाती है, क्योंकि वहां इलेक्ट्रिक गाड़ियों की संख्या अभी सीमित है। ऐसे में शुरुआती निवेश की भरपाई करना मुश्किल हो सकता है।

सर्विसिंग से भी कम होती है कमाई

पेट्रोल और डीजल कारों में इंजन ऑयल, फिल्टर और दूसरे पार्ट्स बदलने से डीलर्स को नियमित कमाई होती है। लेकिन इलेक्ट्रिक गाड़ियों में इंजन ऑयल बदलने की जरूरत नहीं होती और नियमित मेंटेनेंस भी अपेक्षाकृत कम होता है।

इससे ग्राहकों का सर्विसिंग खर्च घट सकता है, लेकिन डीलर्स की वर्कशॉप से होने वाली कमाई भी प्रभावित होती है। हालांकि, EV में टायर, ब्रेक, सस्पेंशन और इलेक्ट्रिकल सिस्टम की सर्विसिंग की जरूरत बनी रहती है।

ग्राहकों पर भी पड़ सकता है असर

FADA के मुताबिक, डीलर्स अपनी मर्जी से गाड़ियों की कीमत नहीं बढ़ा सकते, जबकि उन्हें नई सुविधाओं पर लगातार खर्च करना पड़ता है।

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अगर डीलरशिप पर्याप्त कमाई नहीं कर पाती, तो सर्विस सेंटर और प्रशिक्षित कर्मचारियों में निवेश प्रभावित हो सकता है।

इससे ग्राहकों को गाड़ियों की मरम्मत और सर्विसिंग में परेशानी हो सकती है।

FADA ने कंपनियों से उचित डीलर मार्जिन, वारंटी भुगतान और निवेश सहायता पर विचार करने की अपील की है, ताकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों का कारोबार लंबे समय तक टिकाऊ बना रहे।