दिवाली पर तमिलनाडु में शराब की बंपर बिक्री! सिर्फ 2 दिन में ₹441 करोड़ से ज्यादा की कमाई, इस शहर ने मारी बाजी

दिवाली के मौके पर तमिलनाडु में शराब की बिक्री ने एक बार फिर सबका ध्यान खींचा है। त्योहार के दौरान लोगों ने जमकर शराब खरीदी, जिससे सरकारी शराब दुकानों पर करोड़ों रुपये का कारोबार हुआ। हालांकि, पिछले साल के मुकाबले इस बार बिक्री के आंकड़ों में अंतर देखने को मिला है। आइए जानते हैं कि इस बार कितनी शराब बिकी, कौन सा शहर सबसे आगे रहा और बिक्री से जुड़े किन मुद्दों पर सवाल उठ रहे हैं।

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दो दिन में ₹441.38 करोड़ की शराब बिकी

तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन (Tasmac) की दुकानों पर 7 और 8 नवंबर को कुल ₹441.38 करोड़ की शराब बिकी। शनिवार, 7 नवंबर को ₹234.75 करोड़ की बिक्री हुई, जबकि रविवार, 8 नवंबर यानी दिवाली के दिन ₹206.63 करोड़ का कारोबार हुआ।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, Tasmac की आम दिनों में औसतन ₹165.60 करोड़ की शराब बिकती है। ऐसे में दिवाली के दोनों दिनों की बिक्री सामान्य दिनों के मुकाबले काफी ज्यादा रही।

त्रिची ने चेन्नई और मदुरै को पछाड़ा

इस बार शराब की बिक्री में त्रिची रीजन सबसे आगे रहा। यहां दो दिनों में ₹98.97 करोड़ की शराब बिकी। दूसरे नंबर पर चेन्नई रहा, जहां ₹95.85 करोड़ की बिक्री हुई।

इसके बाद मदुरै में ₹88.38 करोड़, सलेम में ₹87.52 करोड़ और कोयंबटूर में ₹70.66 करोड़ की शराब बिकी। खास बात यह है कि पहले मदुरै बिक्री में सबसे आगे रहता था, लेकिन इस बार त्रिची ने उसे पीछे छोड़ दिया।

पिछले साल के मुकाबले कम रही बिक्री

दिवाली पर भारी बिक्री के बावजूद इस साल का आंकड़ा 2025 से कम रहा। पिछले साल 18 से 20 अक्टूबर के बीच तीन दिनों में ₹789.85 करोड़ की शराब बिकी थी।

प्रतीकात्मक तस्वीर

हालांकि, दोनों साल के आंकड़ों की तुलना करते समय दिनों का अंतर समझना जरूरी है। साल 2025 में तीन दिनों की बिक्री जोड़ी गई थी, जबकि 2026 में अभी सिर्फ दो दिनों का आंकड़ा सामने आया है।

खाली बोतलों के रिफंड पर विवाद

शराब की बिक्री के बीच Tasmac की खाली बोतल वापस लेने वाली स्कीम भी चर्चा में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कर्मचारियों ने राज्यभर में इस स्कीम को लागू करने से इनकार कर दिया।

खाली बोतलों के रिफंड रुकने से करीब ₹38 करोड़ की सेस (Cess) कमाई का अनुमान लगाया गया है। हालांकि, यह आंकड़ा अभी प्रोविजनल है और स्कीम को लेकर विवाद जारी है।

₹633 करोड़ के पार जा सकती है बिक्री

अधिकारियों को उम्मीद थी कि 9 नवंबर, सोमवार को सरकारी छुट्टी होने के कारण शराब की बिक्री और बढ़ सकती है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, तीसरे दिन के आंकड़े जुड़ने के बाद दिवाली के दौरान कुल बिक्री ₹633 करोड़ के पार पहुंच सकती है। हालांकि, यह अभी अनुमान है।वहीं, त्योहार के दौरान पॉइंट ऑफ सेल (POS) मशीनों में आई तकनीकी दिक्कतों और खाली बोतलों की वापसी से जुड़े विवाद ने Tasmac की मुश्किलें भी बढ़ाई हैं।