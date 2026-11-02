सुकेश चंद्रशेखर की बढ़ीं मुश्किलें! सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, जानें क्या है पूरा मामला

कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर की कानूनी मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज बनकर एक मामले में जमानत दिलाने की कोशिश से जुड़ा केस एक बार फिर चर्चा में है। इस मामले में सुकेश को पहले ही 8 साल की जेल की सजा सुनाई जा चुकी है। अब उन्होंने अपनी दोषसिद्धि (Conviction) पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। आइए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया, हाई कोर्ट ने पहले क्या कहा था और आखिर यह पूरा मामला कैसे शुरू हुआ।

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सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से किया इनकार

सोमवार, 2 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सुकेश चंद्रशेखर की याचिका पर सुनवाई की। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने उनकी याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। सुकेश ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग स्वीकार नहीं की गई थी।

दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा था?

इससे पहले 16 अक्टूबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने सुकेश की याचिका का निपटारा किया था। कोर्ट ने कहा था कि दोषसिद्धि पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं बनता।

हाई कोर्ट के मुताबिक, सुकेश की दोषसिद्धि के खिलाफ अपील पहले से लंबित है। ऐसे में ट्रायल कोर्ट के फैसले, उसमें दर्ज टिप्पणियों और इस्तेमाल किए गए शब्दों पर आपत्ति की जांच अपील सुनने वाली अदालत को करनी चाहिए। कोर्ट ने सुकेश को अपनी सभी दलीलें अपीलीय अदालत के सामने रखने की छूट दी थी।

8 साल की जेल की सजा क्यों मिली?

दिल्ली की एक अदालत ने 20 अगस्त को सुकेश को सुप्रीम कोर्ट के जज की पहचान इस्तेमाल करने के मामले में दोषी ठहराया था। इसके बाद 29 अगस्त को उन्हें कुल 8 साल की जेल की सजा सुनाई गई।

अदालत ने सरकारी अधिकारी की पहचान अपनाने और सरकारी अधिकारी को डराने के लिए 2-2 साल की कठोर कैद सुनाई। इसके अलावा बिना पहचान बताए धमकी देने के मामले में 4 साल की सजा दी गई।

प्रतीकात्मक तस्वीर

कोर्ट ने आदेश दिया कि सभी सजाएं एक के बाद एक चलेंगी। इस तरह कुल सजा 8 साल हो गई। अदालत ने सुकेश के इस काम को न्याय व्यवस्था की गरिमा पर गंभीर हमला बताया था।

2017 में एक फोन कॉल से शुरू हुआ था मामला

यह मामला 28 अप्रैल 2017 का है। उस समय सुकेश भ्रष्टाचार के एक केस में पुलिस कस्टडी में थे।

प्रॉसिक्यूशन के मुताबिक, सुकेश ने एक पुलिस कॉन्स्टेबल का मोबाइल फोन हासिल किया। इसके जरिए उन्होंने तत्कालीन स्पेशल जज पूनम चौधरी के ऑफिस के लैंडलाइन और मोबाइल नंबर पर संपर्क किया। पूनम चौधरी उस समय भ्रष्टाचार रोकथाम कानून से जुड़े मामलों की सुनवाई करती थीं।

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सुप्रीम कोर्ट के जज बनकर क्या किया था?

ट्रायल कोर्ट के मुताबिक, सुकेश ने पहले खुद को सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जज का प्राइवेट सेक्रेटरी बताया। इसके बाद उन्होंने खुद को वही जज बताकर बात की।

अदालत ने माना कि प्रॉसिक्यूशन ने बिना किसी संदेह के साबित किया कि सुकेश ने जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट के जज की पहचान अपनाई थी। उनका मकसद 2017 के भ्रष्टाचार मामले में जमानत के फैसले को प्रभावित करना और न्यायिक प्रक्रिया में दखल देना था।