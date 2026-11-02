Indigo Paints Share: नतीजों के बाद 13% टूटा इंडिगो पेंट्स का शेयर, आखिर क्यों आई इतनी बड़ी गिरावट?

पेंट बनाने वाली कंपनी इंडिगो पेंट्स (Indigo Paints Ltd) के शेयर में सोमवार को भारी गिरावट देखने को मिली। सितंबर तिमाही के कमजोर नतीजों के बाद कंपनी का शेयर 13.15% टूटकर 866.80 रुपये पर आ गया। इस गिरावट के बाद कंपनी का मार्केट कैप घटकर 4,186.5 करोड़ रुपये रह गया। कंपनी के मुनाफे में बड़ी गिरावट ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है।

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मुनाफे में 47% की गिरावट

इंडिगो पेंट्स का सितंबर तिमाही यानी वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही (Q2) में नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 47% घटकर 13.3 करोड़ रुपये रह गया। पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी ने 25.1 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था।

हालांकि, कंपनी की कमाई में बढ़ोतरी हुई है। दूसरी तिमाही में ऑपरेशंस से रेवेन्यू 15% बढ़कर 359 करोड़ रुपये पहुंच गया, जो एक साल पहले 312 करोड़ रुपये था। यानी बिक्री से होने वाली कमाई बढ़ने के बावजूद कंपनी का मुनाफा घट गया।

EBITDA और मार्जिन पर भी दबाव

कंपनी का EBITDA सालाना आधार पर 33.5% गिरकर 31 करोड़ रुपये रह गया। पिछले साल इसी तिमाही में यह 47 करोड़ रुपये था। वहीं, कंपनी का EBITDA मार्जिन भी 14.9% से घटकर 8.7% पर आ गया।

ब्रोकरेज फर्म नुवामा (Nuvama) के मुताबिक, कंपनी का EBITDA बाजार के अनुमान से कमजोर रहा। इसकी बड़ी वजह कच्चे माल की बढ़ी हुई लागत और विज्ञापन एवं प्रमोशन पर ज्यादा खर्च रहा। पिछली तिमाही से आगे आए महंगे इन्वेंट्री स्टॉक ने भी कंपनी की लागत बढ़ाई।

नुवामा के अनुसार, कंपनी का ग्रॉस मार्जिन सालाना आधार पर 643 बेसिस पॉइंट घटकर 38.3% रह गया। ब्रोकरेज की गणना के मुताबिक EBITDA मार्जिन 628 बेसिस पॉइंट गिरकर 8.6% पर आ गया।

Asian Paints के मुकाबले कैसा रहा प्रदर्शन?

नुवामा ने अपनी रिपोर्ट में इंडिगो पेंट्स की तुलना एशियन पेंट्स (Asian Paints) से भी की है। एशियन पेंट्स का रेवेन्यू सालाना आधार पर 17% बढ़ा, जिसमें 6.4% वॉल्यूम ग्रोथ का योगदान रहा। इसके मुकाबले इंडिगो पेंट्स की रेवेन्यू ग्रोथ 15% रही।

दोनों कंपनियों के ऑपरेटिंग प्रदर्शन में भी बड़ा अंतर दिखा। एशियन पेंट्स का EBITDA 4% बढ़ा, जबकि इंडिगो पेंट्स का EBITDA 33.5% गिर गया।

गिरावट के बावजूद ब्रोकरेज ने दी BUY रेटिंग

कमजोर तिमाही नतीजों और मार्जिन में गिरावट के बावजूद नुवामा ने इंडिगो पेंट्स के शेयर पर अपनी 'BUY' रेटिंग बरकरार रखी है। हालांकि, कंपनी के ताजा नतीजों ने साफ कर दिया है कि बढ़ती लागत और ज्यादा प्रमोशनल खर्च उसके मुनाफे पर दबाव डाल रहे हैं।