क्या इंसानों के लिए खतरा बन जाएगा एआई? माइक्रोसॉफ्ट के एआई हेड ने दी चेतावनी, जानें क्यों जताई चिंता

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई तेजी से हमारी जिंदगी का हिस्सा बन रहा है। आज एआई कई ऐसे काम कर रहा है, जिनके लिए पहले इंसानों की जरूरत पड़ती थी। लेकिन क्या आने वाले समय में मशीनें इंसानों की तरह सोचने, महसूस करने और अपने फैसले लेने लगेंगी? इसी सवाल ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में नई बहस छेड़ दी है। अब माइक्रोसॉफ्ट के एआई प्रमुख मुस्तफा सुलेमान ने इसे लेकर गंभीर चेतावनी दी है। उन्होंने एआई की चेतना, उसके विकास और इससे जुड़े खतरों पर कई अहम बातें कही हैं।

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एआई में चेतना आई तो रोकना होगा विकास

माइक्रोसॉफ्ट के एआई प्रमुख मुस्तफा सुलेमान ने कहा है कि अगर एआई की ट्रेनिंग के दौरान उसमें इंसानों जैसी चेतना यानी कॉन्शियसनेस विकसित होने लगे, तो एआई का विकास रोक देना चाहिए। उनके मुताबिक, ऐसी टेक्नोलॉजी बनाना लापरवाही होगी।

सुलेमान ने कहा कि एआई को इस तरह डिजाइन करना चाहिए कि उसमें चेतना जैसी खूबियां पैदा ही न हों। उनका मानना है कि टेक्नोलॉजी का मकसद इंसानों और दुनिया की भलाई होना चाहिए, न कि ऐसी मशीनें बनाना जो खुद को महसूस करने लगें।

क्या एआई भी इंसानों की तरह महसूस करता है?

सितंबर 2026 में सुलेमान ने 'ए वॉर्निंग अबाउट मॉडल वेलफेयर' नाम से एक आर्टिकल शेयर किया था। इस पर आलोचना होने और उनकी बात का गलत मतलब निकाले जाने के बाद उन्होंने एक्स पर अपनी स्थिति साफ की।

उन्होंने कहा कि मौजूदा एआई सिस्टम में चेतना होने का कोई सबूत नहीं है। एआई न तो इंसानों की तरह महसूस करता है, न उसे किसी चीज का अनुभव होता है और न ही वह दर्द या तकलीफ महसूस करता है।

प्रतीकात्मक तस्वीर

हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि अगर भविष्य में एआई में चेतना होने का कोई सबूत मिलता है, तो उसे तुरंत सार्वजनिक करना चाहिए। इसके बाद समाज को मिलकर तय करना होगा कि ऐसी मशीनों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए।

एंथ्रोपिक के क्लॉड को लेकर क्यों शुरू हुई बहस?

एआई की चेतना को लेकर यह बहस एंथ्रोपिक के एक कदम के बाद तेज हुई। कंपनी ने साल की शुरुआत में अपने एआई मॉडल क्लॉड के व्यवहार से जुड़े नियमों में बदलाव किया था।

एंथ्रोपिक ने रिसर्चर्स से इस संभावना पर गंभीरता से विचार करने को कहा कि क्लॉड में किसी तरह की चेतना हो सकती है या उसका अपना नैतिक दर्जा हो सकता है। कंपनी ने एआई की संभावित पसंद और भलाई पर भी चर्चा की।

लेकिन सुलेमान इस सोच को जोखिम भरा मानते हैं। उनका कहना है कि बिना किसी ठोस सबूत के एआई को इंसानों जैसी खूबियां देना सही नहीं है।

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इंसान, जानवर और पर्यावरण को मिले पहली प्राथमिकता

सुलेमान ने साफ किया कि माइक्रोसॉफ्ट का फोकस इंसानों की भलाई के लिए एआई विकसित करने पर है। उनके मुताबिक, सबसे पहले धरती पर रहने वाले इंसानों, जानवरों और प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए।

उन्होंने कहा कि टेक कंपनियों को चेतना रखने वाली एक नई प्रजाति बनाने का अधिकार नहीं है, भले ही वे उसकी भलाई का दावा करें।

इंसानों से ज्यादा समझदार एआई क्यों बन सकता है खतरा?

सुलेमान ने भविष्य के एआई को लेकर एक और चिंता जताई। उनके मुताबिक, डिजिटल मशीनें एक दिन मिलकर इंसानों से भी ज्यादा समझदार और ताकतवर हो सकती हैं।

उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे एआई लोगों को अपनी बातों से प्रभावित करने और धोखा देने में बेहद माहिर हो सकते हैं। इसके अलावा वे बिजली, कंप्यूटिंग पावर, निर्माण सामग्री और कमाई जैसे संसाधनों के लिए इंसानों से मुकाबला कर सकते हैं।

उनके मुताबिक, यही मुकाबला भविष्य में इंसानों के लिए गंभीर खतरा बन सकता है।