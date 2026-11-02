दिवाली से पहले महंगा हुआ LPG सिलेंडर! दिल्ली में अब इतने रुपये में मिलेगी गैस, जानें नए रेट

नवंबर महीने की शुरुआत के साथ ही आम लोगों को महंगाई का एक और झटका लगा है। तेल कंपनियों ने 1 नवंबर 2026 से एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। हालांकि, इस बार कीमतों में बदलाव सिर्फ 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के लिए किया गया है। घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम पहले जैसे ही रखे गए हैं। दिवाली से पहले हुई इस बढ़ोतरी का असर खासतौर पर होटल, रेस्तरां और खाने-पीने का कारोबार करने वालों पर पड़ सकता है।

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कमर्शियल LPG सिलेंडर 10 रुपये महंगा

ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 1 नवंबर से 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 10 रुपये की बढ़ोतरी की है। इसके बाद दिल्ली में इस सिलेंडर की कीमत 2,810 रुपये से बढ़कर 2,820 रुपये हो गई है।

गैस की कीमत बढ़ने से होटल, रेस्तरां और भोजनालयों का खर्च बढ़ सकता है। इसका असर खाने-पीने की चीजों की कीमतों पर भी देखने को मिल सकता है। त्योहारों के सीजन में कमर्शियल गैस का महंगा होना कारोबारियों के लिए चिंता बढ़ाने वाला है।

प्रतीकात्मक तस्वीर

अक्टूबर में भी बढ़ाए गए थे दाम

यह लगातार दूसरा महीना है जब कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर महंगा हुआ है। इससे पहले 1 अक्टूबर 2026 को तेल कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमत में 65 रुपये की बढ़ोतरी की थी। इसके बाद दिल्ली में इसकी कीमत 2,810 रुपये हो गई थी।

इस साल कमर्शियल एलपीजी की कीमतों में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। 1 मई को एक महीने के भीतर सिलेंडर की कीमत करीब 1,000 रुपये बढ़ गई थी। इसके चलते दिल्ली में इसकी कीमत लगभग 3,071.50 रुपये तक पहुंच गई थी।

इसके बाद जुलाई और अगस्त में ग्राहकों को कुछ राहत मिली थी। इन दोनों महीनों में तेल कंपनियों ने कुल मिलाकर 380 रुपये की कटौती की थी। हालांकि, अक्टूबर और नवंबर में कीमतें फिर बढ़ने लगी हैं।

घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं

कमर्शियल सिलेंडर महंगा होने के बीच घरेलू ग्राहकों के लिए राहत की खबर है। तेल कंपनियों ने 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है।

दिल्ली में घरेलू सिलेंडर की कीमत 942 रुपये है। वहीं, मुंबई में यह 941.50 रुपये, चेन्नई में 957.50 रुपये और कोलकाता में 968 रुपये में मिल रहा है।

इसके अलावा 5 किलोग्राम वाले फ्री ट्रेड एलपीजी (FTL) सिलेंडर के नए कनेक्शन की कीमत 1,903 रुपये है, जबकि इसके रिफिल के लिए 782 रुपये देने होंगे। इस तरह घरेलू गैस ग्राहकों को फिलहाल राहत मिली है, लेकिन कमर्शियल गैस इस्तेमाल करने वालों का खर्च बढ़ गया है।