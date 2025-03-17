Srikanth Bolla: कौन हैं Shark Tank India के नए जज श्रीकांत बोला? 2024 में इन पर फिल्म भी बन चुकी है

Shark Tank India New Judge Season 4: क्या बिना देखे भी सपने देखे जा सकते हैं और उनको पूरा किया जा सकता है? जी हां, श्रीकांत बोला (Srikanth Bolla) ने इस बात को सही साबित करके दिखाया है। जन्म से नेत्रहीन होने के बावजूद, उन्होंने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाया और यही कारण है आज वे एक सफल बिजनस मैन हैं। अब श्रीकांत जल्द ही शार्क टैंक इंडिया के चौथे सीजन में नए शॉर्क के रूप में दिखाई देंगे।

कौन है श्रीकांत बोला?

श्रीकांत बोला का जन्म 1991 में आंध्र प्रदेश के एक छोटे गांव में हुआ था। उन्होंने बचपन से ही चुनौतियों का सामना किया है। जब 12वीं में साइंस लेने से उन्हें रोका गया, तो उन्होंने लड़ाई लड़ी और 98% अंकों के साथ सबको गलत साबित कर दिया।

फिर, जब IIT में उन्हें एंट्री नहीं मिली, तो दुनिया के सबसे उच्च संस्थान MIT (Massachusetts Institute of Technology) में उन्होंने दाखिला लिया और वहां पढ़ने वाले पहले विदेशी नेत्रहीन (Blind) छात्र बने। Srikanth Bolla आज दुनिया में जाने- माने बिजनस मैन हैं।

Srikanth Bolla की नेट वर्थ कितनी है?

श्रीकांत ने अमेरिका में नौकरी लेने की बजाय अपने देश की सेवा करने का फैसला किया। 2012 में उन्होंने Bollant Industries शुरू की शुरूआत थी, जो इको-फ्रेंडली पैकेजिंग बनाती है और दिव्यांगों को रोजगार देती है। आज उनकी कंपनी 500 से ज्यादा लोगों को रोजगार दे रही है और 150 मिलियन डॉलर (₹1200 करोड़) का टर्नओवर कर रही है!

बॉलीवुड और ‘शार्क टैंक इंडिया’ तक का सफर

श्रीकांत बोला की कहानी इतनी प्रेरणादायक थी कि साल 2024 में बॉलीवुड ने श्रीकांत बोला पर फिल्म भी बनाई जिसका नाम ‘श्रीकांत’ था। इस फिल्म में राजकुमार राव ने उनका किरदार निभाया था। अब श्रीकांत बोला ‘शार्क टैंक इंडिया सीजन 4’ के जज बन गए है और नए स्टार्टअप्स को गाइड कर रहे हैं। श्रीकांत बोला का कहना है कि “दुनिया को देख नहीं सकता, लेकिन अपने सपनों को हमेशा देखा है”