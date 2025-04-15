scorecardresearch
Bengaluru सबसे महंगा शहर? Reddit पर छिड़ी बहस, मुंबई-पुणे वालों ने भी दे दिए जवाब

Reddit पर हुए वायरल पोस्ट के बाद अब लोगों के मन में सवाल है कि क्या सच में Bengaluru सबसे महंगा शहर है।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Apr 15, 2025 15:04 IST
Reddit Viral Post

सोशल पोर्टल Reddit पर एक पोस्ट वायरल हो रही है। इस पोस्ट में एक यूजर ने कहा कि बेंगलुरु भारत का सबसे महंगा शहर है। इस पोस्ट में बेंगलुरु की महंगाई को पुणे, अहमदाबाद, मुंबई, हैदराबाद, और कोलकाता जैसे शहरों से तुलना की गई, और यह बताया गया कि यहां रहने का खर्च, किराया, खाने-पीने और यात्रा के खर्च सबसे ज्यादा हैं।

Reddit यूजर का वायरल पोस्ट

Reddit पर पोस्ट करने वाले यूजर ने लिखा कि मैं पुणे, अहमदाबाद, मुंबई में रह चुका हूं और हैदराबाद और कोलकाता में मेरे दोस्त हैं। इन सभी शहरों में आपको सस्ते ऑप्शन मिलते हैं जैसे स्ट्रीट फूड और ऑटो रिक्शा। लेकिन बेंगलुरु में सब कुछ महंगा है।

उसने यह भी कहा कि ₹50,000 से ₹60,000 की मासिक इनकम बेंगलुरु में एक न्यूक्लियर परिवार के लिए काफी नहीं है। उसने मुंबई का उदाहरण दिया और कहा मैंने मुंबई में एक जगह जाने के लिए 2 किलोमीटर का ऑटो लिया और मुझे ₹30 का भाड़ा देना पड़ा। मुझे यह देखकर हैरानी हुई। वहीं मुंबई में स्ट्रीट फूड ₹10-15 में मिलता है।

इसके अलावा, उसने बेंगलुरु में महंगे किराए की भी बात की और अहमदाबाद जैसी सस्ते जगहों से तुलना की। बेंगलुरु में हर चीज खाना, रहना और सबकुछ  महंगी है।

Reddit पर बहस छिड़ी

इस पोस्ट के वायरल होने के बाद लोग अपनी राय देने लगे। कुछ यूजर्स ने बेंगलुरु को महंगा माना, तो कुछ ने इसे मुंबई से सस्ता बताया। एक यूजर ने कहा बेंगलुरु का किराया मुंबई जितना महंगा नहीं है, मैंने दोनों शहरों में समय बिताया है।

वहीं, कुछ लोगों ने कहा कि बेंगलुरु अब महंगा हो रहा है जैसे एक हैदराबाद के निवासी ने लिखा हैदराबाद भी अब बेंगलुरु जितना महंगा हो गया है, पिछले कुछ सालों में बहुत बदलाव आया है।"

कुछ और यूजर्स ने बताया कि बेंगलुरु की कीमतें इस वजह से बढ़ रही हैं क्योंकि लोग ज्यादा आ रहे हैं और मांग बढ़ने से कीमतें भी बढ़ती हैं। एक यूजर ने कहा कि लोग बेंगलुरु आ रहे हैं, और ज्यादा मांग से कीमतें बढ़ रही हैं।"

क्या बेंगलुरु सच में सबसे महंगा है?

इस पोस्ट पर काफी बहस हुई और हर किसी की अपनी राय है। कुछ लोग बेंगलुरु को महंगा मानते हैं, जबकि कुछ इसे अन्य शहरों से सस्ता बताते हैं। बेंगलुरु एक बड़ा आईटी हब (IT Hub) है, जहां रोजगार के अवसर बहुत हैं और यहां का मौसम और लाइफ स्टाइल भी लोगों को खींचते हैं जिसकी वजह से कीमतें बढ़ती हैं।

Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Apr 15, 2025