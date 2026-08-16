रामायण के ₹4000 करोड़ बजट पर यश का बड़ा खुलासा, हॉलीवुड से तुलना कर समझाया पूरा हिसाब

Ramayana Movie Budget: फिल्ममेकर नितेश तिवारी की फिल्म Ramayana अपने बड़े स्केल और भारी-भरकम बजट को लेकर लगातार चर्चा में है। फिल्म के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा पहले कह चुके हैं कि दो पार्ट में बनने वाली इस फिल्म पर करीब 4000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। अब फिल्म में रावण का किरदार निभा रहे यश ने इस बजट को लेकर स्थिति साफ की है।

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यश ने कहा कि 4000 करोड़ रुपये सिर्फ फिल्म की शूटिंग या प्रोडक्शन पर खर्च होने वाला बजट नहीं है। इसमें दोनों पार्ट की लागत के साथ रिलीज और प्रमोशन का खर्च भी शामिल है।

4000 करोड़ के बजट पर क्या बोले यश?

यश हाल ही में 'आप की अदालत' में पहुंचे थे। इस दौरान उनसे पूछा गया कि रामायण का स्केल उनके पिछले प्रोजेक्ट्स से कितना अलग है, खासकर जब फिल्म का बजट 4000 करोड़ रुपये बताया जा रहा है।

इस पर यश ने कहा कि इसे लेकर गलतफहमी है। उन्होंने बताया कि 4000 करोड़ रुपये दो हिस्सों में बनने वाली फिल्म का कुल बजट है और इसमें रिलीज व प्रमोशन भी शामिल है।

हॉलीवुड फिल्मों से क्यों की तुलना?

यश ने कहा कि हॉलीवुड में भी बजट की गिनती इसी तरह की जाती है। वहां कई बार फिल्म जितना पैसा प्रमोशन पर खर्च कर दिया जाता है या उससे भी ज्यादा रकम मार्केटिंग में लगती है।

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उनके मुताबिक Ramayana को भी ग्लोबल लेवल की फिल्म के तौर पर तैयार किया जा रहा है। ऐसे में इसकी रिलीज और प्रमोशन पर भी बड़े स्तर पर खर्च होगा। यश ने कहा कि जब फिल्म ग्लोबल स्तर पर बनाई जाती है तो कमाई का दायरा भी ग्लोबल होता है।

भारतीय सिनेमा को ग्लोबल बनाने की कोशिश

यश ने कहा कि सिनेमा एक 'सॉफ्ट पावर' है और भारतीय सिनेमा को ग्लोबल स्तर पर पहुंचाने के लिए मेहनत करनी होगी। उन्होंने कहा कि Ramayana और उनकी फिल्म Toxic दोनों का मकसद भारतीय सिनेमा को ग्लोबल फिल्मों के रूप में स्थापित करना है।

उनका मानना है कि अगर आज नहीं तो भविष्य में भारतीय फिल्मों को इस स्तर तक पहुंचना ही होगा।

फिल्म में कौन-कौन आएगा नजर?

हाल ही में Ramayana का ट्रेलर रिलीज किया गया है। इसमें यश रावण के किरदार में नजर आए हैं। वहीं रणबीर कपूर राम और साई पल्लवी सीता की भूमिका में हैं।

फिल्म में रवि दुबे, सनी देओल, लारा दत्ता, रकुल प्रीत सिंह, विवेक ओबेरॉय और कुणाल कपूर भी नजर आएंगे।

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कब रिलीज होगी रामायण?

Ramayana को दो हिस्सों में बनाया जा रहा है। दिए गए कंटेंट के मुताबिक फिल्म का पहला हिस्सा इस साल दिवाली के मौके पर रिलीज किया जाएगा।