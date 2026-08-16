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Newsट्रेंडिंगAwarapan 2 और Batwara 1947 की टक्कर, जानिए दूसरे दिन भी किसका रहा दबदबा

Awarapan 2 और Batwara 1947 की टक्कर, जानिए दूसरे दिन भी किसका रहा दबदबा

बॉक्स ऑफिस पर Awarapan 2 और Batwara 1947 के बीच मुकाबला जारी है। दोनों फिल्मों ने दूसरे दिन कमाई में अच्छी बढ़त दर्ज की, लेकिन इमरान हाशमी स्टारर Awarapan 2 ने अपनी बढ़त बरकरार रखी। फिल्म ने दो दिनों में 50 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Aug 16, 2026 12:33 IST

In Short

  • Awarapan 2 ने दूसरे दिन 33.75 करोड़ रुपये की कमाई की और दो दिनों में भारत में 55.75 करोड़ रुपये नेट कलेक्शन कर लिया।
  • Batwara 1947 ने दूसरे दिन 13.50 करोड़ रुपये कमाए, लेकिन कुल कमाई में Awarapan 2 से पीछे रही।
  • बॉक्स ऑफिस पर दो दिनों के बाद दोनों फिल्मों के बीच भारत में नेट कलेक्शन का अंतर 36.50 करोड़ रुपये पहुंच गया है।

Awarapan 2 box Office Collection: बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों Awarapan 2 और Batwara 1947 के बीच मुकाबला देखने को मिल रहा है। शनिवार को दोनों फिल्मों की कमाई में पहले दिन के मुकाबले अच्छी बढ़त दर्ज की गई। हालांकि, कमाई के मामले में Awarapan 2 ने अपनी बढ़त बरकरार रखी और दूसरे दिन इसकी कमाई Batwara 1947 से दोगुने से ज्यादा रही।

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इंडस्ट्री ट्रैकर Sacnilk के मुताबिक, Awarapan 2 ने भारत में दूसरे दिन 33.75 करोड़ रुपये नेट कमाए। इसके साथ ही फिल्म का दो दिनों का कुल कलेक्शन 55.75 करोड़ रुपये पहुंच गया है। वहीं Batwara 1947 ने शनिवार को 13.50 करोड़ रुपये नेट का कारोबार किया और इसकी कुल कमाई 19.25 करोड़ रुपये हो गई है।

Awarapan 2 की कमाई में आया बड़ा उछाल

Awarapan 2 ने दूसरे दिन अपनी कमाई में 53.4 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की। फिल्म ने शुक्रवार को 22 करोड़ रुपये की ओपनिंग की थी, जो शनिवार को बढ़कर 33.75 करोड़ रुपये हो गई।

फिल्म ने दूसरे दिन 10,496 शो में यह कलेक्शन किया। अब तक भारत में फिल्म की नेट कमाई 55.75 करोड़ रुपये हो चुकी है। वहीं इसका इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 66.90 करोड़ रुपये और ओवरसीज कलेक्शन 6 करोड़ रुपये पहुंच गया है। फिल्म की वर्ल्डवाइड ग्रॉस कमाई 72.90 करोड़ रुपये हो गई है।

नितिन कक्कड़ के निर्देशन में बनी इस फिल्म में इमरान हाशमी, दिशा पाटनी, शबाना आजमी, सलील आचार्य और सुविंदर विक्की नजर आ रहे हैं। यह फिल्म रोमांस, एक्शन, क्राइम और ड्रामा को मिलाकर Awarapan फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाती है।

Batwara 1947 ने भी दिखाई मजबूत बढ़त

दूसरी ओर, Batwara 1947 ने दूसरे दिन प्रतिशत के हिसाब से ज्यादा ग्रोथ दर्ज की। फिल्म की कमाई पहले दिन के 5.75 करोड़ रुपये से बढ़कर दूसरे दिन 13.50 करोड़ रुपये हो गई। यानी फिल्म की कमाई में 134.8 फीसदी का उछाल आया।

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फिल्म ने दूसरे दिन 8,071 शो में कमाई की। अब तक इसका भारत में नेट कलेक्शन 19.25 करोड़ रुपये हो गया है। फिल्म का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 22.91 करोड़ रुपये और ओवरसीज ग्रॉस कलेक्शन 3.50 करोड़ रुपये है। इसकी वर्ल्डवाइड ग्रॉस कमाई 26.41 करोड़ रुपये पहुंच गई है।

राजकुमार संतोषी के निर्देशन में बनी Batwara 1947 भारत के बंटवारे की पृष्ठभूमि पर आधारित है। फिल्म में सनी देओल, अली फजल, करण देओल, प्रीति जिंटा और शबाना आजमी मुख्य भूमिकाओं में हैं।

दो दिनों की कमाई में बड़ा अंतर

हालांकि Batwara 1947 ने दूसरे दिन कमाई में बड़ी छलांग लगाई, लेकिन वास्तविक कमाई के मामले में Awarapan 2 काफी आगे बनी हुई है। दो दिनों के बाद Awarapan 2 ने भारत में 50 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है, जबकि Batwara 1947 अभी 20 करोड़ रुपये तक नहीं पहुंच पाई है।

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दोनों फिल्मों की भारत में नेट कमाई के बीच अब 36.50 करोड़ रुपये का अंतर हो गया है।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Aug 16, 2026