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Newsट्रेंडिंगकर्नाटक में होटलों पर सख्ती, जांच में एक्सपायर खाना और खराब सामान का खुलासा

कर्नाटक में होटलों पर सख्ती, जांच में एक्सपायर खाना और खराब सामान का खुलासा

कर्नाटक में खाने की गुणवत्ता को लेकर जांच अभियान तेज हो गया है। होटल, रेस्टोरेंट और दूसरे खाने के ठिकानों पर हुई जांच में खराब और एक्सपायर सामान मिलने के बाद अधिकारियों ने सख्ती बढ़ा दी है।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Aug 16, 2026 11:56 IST
AI generated image

In Short

  • कर्नाटक में जांच के दौरान 1000 किलो से ज्यादा असुरक्षित खाद्य सामग्री जब्त
  • मैसूरु के होटलों में एक्सपायर चिकन, मांस और मशरूम मिलने के बाद कार्रवाई
  • बेंगलुरु और मंगलुरु में भी खाद्य सुरक्षा विभाग ने कई जगहों पर की जांच

Karnataka Hotels Inspection: कर्नाटक में होटल, रेस्टोरेंट और खाने से जुड़े दूसरे ठिकानों पर जांच बढ़ा दी गई है। राज्यभर में हुई हालिया जांच में अधिकारियों ने 1000 किलो से ज्यादा खराब और असुरक्षित खाने का सामान जब्त किया है। जांच के दौरान एक्सपायर हो चुके खाने के सामान, खराब सब्जियां, फंगस लगी चीजें और मांस को सही तरीके से नहीं रखने के मामले सामने आए हैं।

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मैसूरु के होटलों में मिली गड़बड़ी

हालिया जांच शनिवार को मैसूरु में की गई। यहां कई होटल और रिजॉर्ट में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने जांच की। रियो मेरिडियन होटल से अधिकारियों ने 9 किलो चिकन जब्त किया। जांच में पता चला कि चिकन की इस्तेमाल करने की तारीख निकल चुकी थी। वहीं ग्रैंड मर्क्योर होटल से 68 किलो मांस जब्त किया गया।

इसके अलावा क्यू स्टार होटल से 4 किलो मशरूम भी जब्त किए गए। मैसूरु और नंजनगुड इलाके के तीन रिजॉर्ट में जांच के बाद तीन नोटिस दिए गए अधिकारियों ने जांच के लिए खाने के पांच नमूने भी लिए। इनमें दो कानूनी जांच के लिए और तीन सामान्य जांच के लिए थे। इस दौरान करीब 16 किलो एक्सपायर और जल्दी खराब होने वाले खाने के सामान को फेंक दिया गया।

ग्राहक की शिकायत के बाद केएफसी की जांच

खाने की जांच का अभियान मंगलुरु तक भी पहुंच गया है। यहां केएस राव रोड स्थित सिटी सेंटर में मौजूद केएफसी आउटलेट की अचानक जांच की गई यह जांच एक ग्राहक की शिकायत के बाद हुई थी। ग्राहक ने ऑनलाइन मंगाए गए चिकन पेरी पेरी लेग का स्वाद खराब होने और उसे खाने लायक नहीं होने की शिकायत की थी।

इसके बाद अधिकारियों ने आउटलेट की रसोई, सामान रखने की जगह, ठंडे स्टोरेज, फ्रीजर और तैयार खाने की जांच की।

बेंगलुरु के बड़े होटलों पर भी जांच

खाद्य सुरक्षा विभाग ने बेंगलुरु, मैसूरु और मंगलुरु में लगातार जांच की है। अधिकारियों के अनुसार, तीन और पांच सितारा होटलों की जांच में एक्सपायर सामान, खराब सब्जियां, फंगस लगी चीजें और मांस को गलत तरीके से रखने के मामले मिले हैं।

बेंगलुरु शहरी जिले में हाल ही में 60 तीन और पांच सितारा होटलों की जांच की गई। इस दौरान 77 खाने के नमूने जांच के लिए भेजे गए।

सरकारी जगहों पर भी पहुंचा अभियान

यह जांच सिर्फ होटल और रेस्टोरेंट तक सीमित नहीं रही। विधान सौध, विकास सौध और आरोग्य सौध जैसे सरकारी परिसरों में मौजूद खाने की जगहों की भी जांच की गई।

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कुछ जगहों पर खाने को रखने और संभालने में लापरवाही, कीड़ों से बचाव की कमी और एक्सपायर सामान मिलने की बात सामने आई। इसके अलावा ऑनलाइन सामान पहुंचाने वाले स्टोरेज सेंटर और सामुदायिक भोजन केंद्रों की भी जांच की गई।

खाने की सफाई पर दिया जा रहा जोर

कुछ जगहों को नोटिस दिए गए हैं, जबकि कुछ संस्थानों पर सफाई से जुड़ी कमियों के कारण बंद करने की कार्रवाई की गई है।

यह अभियान फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 और इससे जुड़े लाइसेंस नियमों को लागू करने के लिए चलाया जा रहा है। खाने का काम करने वाले लोगों को सही तापमान पर खाना रखने, साफ-सफाई बनाए रखने और कचरे को सही तरीके से हटाने के निर्देश दिए गए हैं।
 

Edited By:
Gaurav
Published On:
Aug 16, 2026