गुजरात का CM बनने से पहले ही पत्रकारों को कैसे लग गई थी भनक?PM Modi ने सुनाया दिलचस्प किस्सा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को पत्रकारों के साथ अपने पुराने रिश्तों को याद करते हुए कई दिलचस्प किस्से सुनाए। उन्होंने बताया कि पिछले 25 सालों में मीडिया की दुनिया कितनी बदल गई है और पत्रकारों के साथ उनका रिश्ता कैसा रहा है। इस दौरान उन्होंने साल 2001 की एक ऐसी घटना का जिक्र किया, जब पत्रकारों को उनसे जुड़ी एक बड़ी खबर पहले ही मिल गई थी। आइए जानते हैं कि पीएम मोदी ने उस दिन की क्या कहानी सुनाई।

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गुजरात का CM बनने से पहले पत्रकारों को मिल गई थी खबर

बीजेपी हेडक्वार्टर में आयोजित दिवाली मिलन कार्यक्रम में पीएम मोदी ने बताया कि साल 2001 में जब उन्हें गुजरात का मुख्यमंत्री बनाने का फैसला हुआ था, तब पार्टी के सिर्फ दो-चार बड़े नेताओं को इसकी जानकारी थी। लेकिन पत्रकारों को इस फैसले की भनक पहले ही लग गई थी।

मोदी ने कहा कि उस समय वह अपना ज्यादातर वक्त दिल्ली के 11 अशोक रोड स्थित पार्टी ऑफिस में बिताते थे। एक दिन अचानक पत्रकारों का पूरा ग्रुप उनके कमरे में पहुंच गया। आमतौर पर पत्रकार इस तरह उनके कमरे में नहीं आते थे।

पत्रकारों ने पीएम मोदी से क्यों मांगी थी मिठाई?

पीएम मोदी ने बताया कि उस ग्रुप में महिला पत्रकारों की एक टीम भी थी, जिसका काफी प्रभाव था। कमरे में पहुंचते ही पत्रकारों ने उनसे मिठाई खिलाने की मांग कर दी।

मोदी ने पूछा कि आखिर किस खुशी में मिठाई खिलाऊं? इस पर पत्रकारों ने जवाब दिया कि आप गुजरात जा रहे हैं और मुख्यमंत्री बनने वाले हैं।

मोदी ने कहा कि उन्हें खुद इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन पत्रकार मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि हमें सब पता है, आप झूठ बोल रहे हैं। बाद में पत्रकारों की खबर सही साबित हुई।

प्रतीकात्मक तस्वीर

शपथ ग्रहण में अपने खर्च पर पहुंचे थे पत्रकार

पीएम मोदी ने बताया कि साल 2001 में जब उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तब उनके कई पत्रकार दोस्त भी कार्यक्रम में पहुंचे थे।

खास बात यह थी कि पत्रकार अपने खर्च पर आए थे और उन्होंने रहने से लेकर आने-जाने तक के इंतजाम खुद किए थे। मोदी के मुताबिक, वे वहां न्यूज कवर करने नहीं, बल्कि दोस्ती, प्यार और निजी लगाव की वजह से पहुंचे थे। इस बात ने उन्हें काफी खुशी दी थी।

प्रेस रिलीज से इंस्टाग्राम रील्स तक बदला मीडिया

पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने मीडिया को बहुत करीब से बदलते देखा है। एक समय खबरें प्रेस रिलीज के जरिए पहुंचती थीं, जबकि आज इंस्टाग्राम रील्स का दौर है।

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उन्होंने पुराने दिनों को याद करते हुए बताया कि कभी वह ऐसे कार्यक्रमों में कुर्सियां लगाने का काम भी करते थे। अब न्यूज बनाने और लोगों तक पहुंचाने का तरीका पूरी तरह बदल चुका है।

मुश्किल हालात में काम करने वाले पत्रकारों की तारीफ

प्रधानमंत्री ने फील्ड रिपोर्टर्स की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि न्यूज की दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं माना जाता।

उनके मुताबिक, संकट और आपदा के समय भी फील्ड रिपोर्टर्स हर जगह पहुंच जाते हैं। पीएम मोदी ने पत्रकारों की इसी मेहनत और मुश्किल हालात में काम करने की क्षमता की सराहना की।