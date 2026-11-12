AI की रेस में OpenAI को झटका! कमाई 10 अरब डॉलर, लेकिन घाटा उससे भी ज्यादा

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की दुनिया में तेजी से आगे बढ़ रही OpenAI की कमाई में जबरदस्त उछाल आया है। कंपनी का रेवेन्यू तीसरी तिमाही में 10 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। हालांकि, कमाई बढ़ने के बावजूद कंपनी का घाटा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। तीसरी तिमाही में OpenAI का एडजस्टेड ऑपरेटिंग लॉस बढ़कर 10.9 अरब डॉलर हो गया है। वहीं, उसकी प्रतिद्वंद्वी कंपनी Anthropic ने ज्यादा कमाई और काफी कम ऑपरेटिंग घाटा दर्ज किया है।

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वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक, OpenAI ने मंगलवार को अपने ताजा वित्तीय आंकड़े निवेशकों के साथ साझा किए। इन आंकड़ों से पता चलता है कि कंपनी का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन मुनाफे तक पहुंचने की राह अभी लंबी है।

OpenAI की कमाई में 50% का जबरदस्त उछाल

OpenAI का रेवेन्यू दूसरी तिमाही के मुकाबले तीसरी तिमाही में करीब 50% बढ़कर 10 अरब डॉलर पहुंच गया। यह बढ़ोतरी पिछली तिमाही के मुकाबले काफी ज्यादा है।

इससे पहले दूसरी तिमाही में कंपनी की कमाई पहली तिमाही के मुकाबले सिर्फ 18% बढ़ी थी। यानी तीसरी तिमाही में OpenAI की रेवेन्यू ग्रोथ ने रफ्तार पकड़ी है।

कमाई बढ़ी, लेकिन घाटा भी बढ़ गया

OpenAI के लिए सबसे बड़ी चुनौती उसका लगातार बढ़ता घाटा है। कंपनी का एडजस्टेड ऑपरेटिंग लॉस दूसरी तिमाही में 10.1 अरब डॉलर था, जो तीसरी तिमाही में बढ़कर 10.9 अरब डॉलर हो गया।

हालांकि, कंपनी के एडजस्टेड ऑपरेटिंग मार्जिन में सुधार देखने को मिला है। दूसरी तिमाही में यह माइनस 150% था, जो तीसरी तिमाही में सुधरकर माइनस 109% हो गया। इसका मतलब है कि कमाई के मुकाबले घाटे का अनुपात बेहतर हुआ है, लेकिन कुल घाटा अभी भी काफी ज्यादा बना हुआ है।

Anthropic ने कमाई में OpenAI को पछाड़ा

OpenAI की प्रतिद्वंद्वी कंपनी Anthropic ने तीसरी तिमाही में 17 अरब डॉलर का रेवेन्यू दर्ज किया है। यह OpenAI के 10 अरब डॉलर के मुकाबले काफी ज्यादा है।

Claude बनाने वाली Anthropic का ऑपरेटिंग घाटा भी OpenAI के मुकाबले काफी कम रहा। कंपनी ने तीसरी तिमाही में 56.7 करोड़ डॉलर यानी 567 मिलियन डॉलर का ऑपरेटिंग लॉस दर्ज किया।

इन आंकड़ों से दोनों कंपनियों की कमाई और ऑपरेटिंग प्रदर्शन के बीच बड़ा अंतर सामने आया है।

अगले हफ्ते Anthropic का IPO

OpenAI के वित्तीय नतीजे ऐसे समय सामने आए हैं, जब Anthropic अगले हफ्ते अपना बहुप्रतीक्षित IPO लाने की तैयारी कर रही है।

दोनों कंपनियों के ताजा आंकड़े निवेशकों के लिए अहम हैं। एक तरफ OpenAI की कमाई तेजी से बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ Anthropic ज्यादा रेवेन्यू और कम ऑपरेटिंग घाटे के साथ आगे दिखाई दे रही है।

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फिलहाल OpenAI के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी बढ़ती कमाई के साथ भारी घाटे को कम करना और मुनाफे की स्थिति तक पहुंचना है।