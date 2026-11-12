सुंदर पिचाई ने सत्या नडेला को पछाड़ा! दुनिया के टॉप भारतीय CEO की लिस्ट में बने नंबर वन

दुनिया की बड़ी टेक कंपनियों में भारतीय मूल के लीडर्स का दबदबा लगातार बढ़ रहा है। खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के बढ़ते इस्तेमाल ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में बड़ा बदलाव ला दिया है। इसका असर कंपनियों की वैल्यूएशन और कमाई पर भी दिख रहा है। HSBC Hurun Global Indians List 2026 में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। आइए जानते हैं कि इस बार कौन आगे निकला, किसकी रैंकिंग बदली और किन कंपनियों ने सबसे ज्यादा कमाई की।

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सुंदर पिचाई बने नंबर वन, सत्या नडेला दूसरे स्थान पर

HSBC Hurun Global Indians List 2026 में Alphabet के CEO सुंदर पिचाई पहले स्थान पर पहुंच गए हैं। उनकी कंपनी Alphabet की वैल्यूएशन 98% बढ़कर 4.2 ट्रिलियन डॉलर हो गई है। वहीं, सत्या नडेला की Microsoft की वैल्यूएशन 17% घटकर 2.6 ट्रिलियन डॉलर रह गई। साल 2024 में Microsoft पहले स्थान पर थी, लेकिन अब Alphabet ने उसे पीछे छोड़ दिया है।

संजय मेहरोत्रा तीसरे नंबर पर

Micron Technology के चेयरमैन, प्रेसिडेंट और CEO संजय मेहरोत्रा इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं। उनकी कंपनी की वैल्यूएशन 1.4 ट्रिलियन डॉलर है। रिपोर्ट के मुताबिक, टॉप पांच कंपनियों की कुल वैल्यूएशन 9.1 ट्रिलियन डॉलर है।

Alphabet की वैल्यूएशन क्यों बढ़ी?

सुंदर पिचाई की अगुवाई में Alphabet ने डिजिटल एडवरटाइजिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग और AI में अपना कारोबार बढ़ाया है। कंपनी AI सर्च और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में लगातार निवेश कर रही है। वहीं, Microsoft भी सत्या नडेला के नेतृत्व में AI को अपने सॉफ्टवेयर, क्लाउड और दूसरे प्रोडक्ट्स में शामिल कर रही है। हालांकि, रिपोर्ट में Alphabet की बढ़ी हुई वैल्यूएशन में अलग-अलग बिजनेस की हिस्सेदारी नहीं बताई गई है।

AI कंपनियों की कुल वैल्यू 10.7 ट्रिलियन डॉलर

इस लिस्ट में शामिल 200 कंपनियों में से 103 कंपनियां AI से जुड़ी हैं। इनकी कुल वैल्यूएशन 10.7 ट्रिलियन डॉलर है, जो सभी कंपनियों की कुल 15 ट्रिलियन डॉलर वैल्यूएशन का 71% है। Hurun India के फाउंडर और चीफ रिसर्चर अनस रहमान जुनैद के मुताबिक, भारतीय मूल के लीडर्स सिर्फ AI क्रांति का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि उसे लीड भी कर रहे हैं।

कमाई में भी Microsoft से आगे Alphabet

रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 में Alphabet का नेट प्रॉफिट 132.2 बिलियन डॉलर रहा, जबकि Microsoft ने 101.8 बिलियन डॉलर कमाए। दोनों का कुल प्रॉफिट करीब 234 बिलियन डॉलर रहा, जो लिस्ट की बाकी कंपनियों के कुल मुनाफे से ज्यादा है।

रेवेन्यू में भी Alphabet आगे रही। उसका रेवेन्यू 402.8 बिलियन डॉलर और Microsoft का 281.7 बिलियन डॉलर रहा।

LinkedIn पर सत्या नडेला का दबदबा

कंपनी की वैल्यूएशन में सुंदर पिचाई आगे हैं, लेकिन LinkedIn फॉलोअर्स के मामले में सत्या नडेला ने बाजी मारी है। नडेला के 12.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जबकि पिचाई के 4.7 मिलियन। रिपोर्ट दिखाती है कि भारतीय मूल के लीडर्स दुनिया की बड़ी टेक कंपनियों और AI के भविष्य को तय करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं।