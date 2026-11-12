महंगाई हुई बेकाबू? तोड़ी RBI की लक्ष्मण रेखा, अक्टूबर में ये रहा आंकड़ा

देश में महंगाई ने एक बार फिर आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। अक्टूबर 2026 में भारत की खुदरा महंगाई दर बढ़कर 6.09% पर पहुंच गई है, जो सितंबर में 5.54% थी। सबसे बड़ी बात यह है कि महंगाई अब भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की तय अधिकतम सीमा 6% को भी पार कर गई है। यह करीब दो साल का सबसे ऊंचा स्तर है।

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RBI की तय सीमा से बाहर निकली महंगाई

सरकार ने RBI को खुदरा महंगाई 4% के आसपास रखने का लक्ष्य दिया है। इसके लिए 2% से 6% तक का दायरा निर्धारित किया गया है, जो मार्च 2031 तक लागू रहेगा।

लेकिन अक्टूबर में महंगाई 6.09% पहुंचने से यह निर्धारित दायरे से बाहर निकल गई है। अक्टूबर 2024 के बाद पहली बार खुदरा महंगाई RBI की ऊपरी सीमा के पार गई है।

लगातार नौवें महीने बढ़ी महंगाई

साल 2026 की शुरुआत में जनवरी के दौरान खुदरा महंगाई दर 2.74% थी। इसके बाद हर महीने इसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई।

अक्टूबर तक महंगाई लगातार नौवें महीने बढ़ी है। नए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI की सीरीज में भी यह अब तक का सबसे ऊंचा आंकड़ा है।

नई CPI सीरीज में सबसे बड़ा उछाल

भारत में जनवरी 2026 से नई CPI सीरीज लागू की गई थी, जिसका आधार वर्ष 2024 रखा गया है।

अक्टूबर की 6.09% महंगाई दर इस नई सीरीज का सबसे ऊंचा स्तर है। यह बाजार के करीब 6% के अनुमान से भी थोड़ी अधिक रही।

दिसंबर में RBI के फैसले पर नजर

महंगाई का RBI की तय सीमा से ऊपर पहुंचना मौद्रिक नीति के लिहाज से अहम माना जा रहा है।

अब दिसंबर में होने वाली RBI की अगली मौद्रिक नीति समीक्षा पर बाजार की नजर रहेगी। लगातार बढ़ती महंगाई के बीच केंद्रीय बैंक के लिए कीमतों को नियंत्रण में रखने और आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।