महंगाई हुई बेकाबू? तोड़ी RBI की लक्ष्मण रेखा, अक्टूबर में ये रहा आंकड़ा
देश में महंगाई ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। अक्टूबर के खुदरा महंगाई आंकड़ों ने बाजार के अनुमान को पीछे छोड़ दिया है और RBI के लिए भी नई चुनौती खड़ी कर दी है। साल की शुरुआत से लगातार बढ़ती कीमतों के बीच अब दिसंबर की मौद्रिक नीति समीक्षा बेहद अहम हो गई है। जानिए महंगाई कितनी बढ़ी और आगे क्या असर पड़ सकता है।
In Short
- अक्टूबर में खुदरा महंगाई बढ़कर 6.09% पहुंची, सितंबर में 5.54% थी।
- जनवरी के 2.74% से लगातार नौवें महीने बढ़ी महंगाई, नई CPI सीरीज का रिकॉर्ड स्तर।
- RBI की 6% की अधिकतम सीमा पार, दिसंबर की मौद्रिक नीति समीक्षा पर नजर।
देश में महंगाई ने एक बार फिर आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। अक्टूबर 2026 में भारत की खुदरा महंगाई दर बढ़कर 6.09% पर पहुंच गई है, जो सितंबर में 5.54% थी। सबसे बड़ी बात यह है कि महंगाई अब भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की तय अधिकतम सीमा 6% को भी पार कर गई है। यह करीब दो साल का सबसे ऊंचा स्तर है।
RBI की तय सीमा से बाहर निकली महंगाई
सरकार ने RBI को खुदरा महंगाई 4% के आसपास रखने का लक्ष्य दिया है। इसके लिए 2% से 6% तक का दायरा निर्धारित किया गया है, जो मार्च 2031 तक लागू रहेगा।
लेकिन अक्टूबर में महंगाई 6.09% पहुंचने से यह निर्धारित दायरे से बाहर निकल गई है। अक्टूबर 2024 के बाद पहली बार खुदरा महंगाई RBI की ऊपरी सीमा के पार गई है।
लगातार नौवें महीने बढ़ी महंगाई
साल 2026 की शुरुआत में जनवरी के दौरान खुदरा महंगाई दर 2.74% थी। इसके बाद हर महीने इसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई।
अक्टूबर तक महंगाई लगातार नौवें महीने बढ़ी है। नए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI की सीरीज में भी यह अब तक का सबसे ऊंचा आंकड़ा है।
नई CPI सीरीज में सबसे बड़ा उछाल
भारत में जनवरी 2026 से नई CPI सीरीज लागू की गई थी, जिसका आधार वर्ष 2024 रखा गया है।
अक्टूबर की 6.09% महंगाई दर इस नई सीरीज का सबसे ऊंचा स्तर है। यह बाजार के करीब 6% के अनुमान से भी थोड़ी अधिक रही।
दिसंबर में RBI के फैसले पर नजर
महंगाई का RBI की तय सीमा से ऊपर पहुंचना मौद्रिक नीति के लिहाज से अहम माना जा रहा है।
अब दिसंबर में होने वाली RBI की अगली मौद्रिक नीति समीक्षा पर बाजार की नजर रहेगी। लगातार बढ़ती महंगाई के बीच केंद्रीय बैंक के लिए कीमतों को नियंत्रण में रखने और आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।