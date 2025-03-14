scorecardresearch
PM Internship Scheme: बढ़ गई डेडलाइन-मिल गई राहत, अप्लाई के लिए फॉलो करें ये प्रोसेस

PM Internship Scheme के डेडलाइन को बढ़ा दिया गया है। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपके पास अभी भी मौका है। हम आपको आर्टिकल में बताएंगे कि पीएम इंटरर्नशिप स्कीम का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Mar 14, 2025 16:01 IST
At present, candidates between the age of 21 and 24 years old, who have passed at least Class 10, can intern for a 12-month period under the scheme.

अगर आप PM Internship Scheme का फायदा उठाना चाहते हैं, तो आपके पास अब और भी समय है। सरकार ने इस योजना में आवेदन की आखिरी तारीख को 12 मार्च 2025 से बढ़ाकर 31 मार्च 2025 कर दी है। इस स्कीम के तहत युवाओं को 500 कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका मिलेगा, जिससे उनके करियर को नई दिशा मिलेगी। साथ ही, इंटर्नशिप के दौरान उम्मीदवारों को स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। 

PM Internship Scheme क्या है?

PM Internship Scheme की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024-25 में की थी। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराना और उनके करियर को मजबूत बनाना है। इसके तहत देशभर की 500 कंपनियों में इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा, जिससे युवा अपने स्किल्स को निखार सकेंगे और बेहतर जॉब के लिए तैयार हो सकेंगे।

PM Internship Scheme में अप्लाई करने की योग्यता

अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको नीचे दी गई योग्यताओं को पूरा करना होगा—

  • आवेदक की उम्र 21 से 24 साल के बीच होनी चाहिए।
     
  • 10वीं, 12वीं पास, ग्रेजुएट, पोस्ट-ग्रेजुएट और डिप्लोमा धारक आवेदन कर सकते हैं।
     
  • आवेदक के पास सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान की डिग्री/डिप्लोमा होना चाहिए।
     

PM Internship Scheme Online Apply: ऐसे करें आवेदन

इस योजना में आवेदन करने के लिए आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए बस एक स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें—

स्टेप 1: सबसे पहले PM Internship Scheme की वेबसाइट पर जाएं।
स्टेप 2: रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें और अपनी जानकारी भरें।
स्टेप 3: रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन क्रेडेंशियल्स के जरिये लॉगिन करें।
स्टेप 4: एप्लीकेशन फॉर्म भरें और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
स्टेप 5: एप्लीकेशन फॉर्म जमा करें और उसका प्रिंट आउट रख लें।

PM Internship Scheme के फायदे (Benefits of PM Internship Scheme)

इस स्कीम में युवाओं को 500 कंपनियों में इंटर्नशिप का अवसर मिलेगा। लाभार्थी को इंटर्नशिप के साथ स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। यह स्कीम रोजगार के नए अवसर खुलेंगे और करियर को नई दिशा मिलेगी। युवा के डिजिटल स्किल्स और प्रैक्टिकल नॉलेज का विकास होगा।

Mar 14, 2025