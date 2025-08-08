OTT वॉचलिस्ट: Wednesday 2, Salaakar, Maaman और कई नई फिल्में और वेब सीरीज हुई रिलीज

OTT Releases this Week: वीकेंड को मजेदार बनाने के लिए इस हफ्ते अलग-अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर ऐसी कई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज हुई है जो आपका भरपूर एंटरटेंमेंट करेंगी। इस हफ्ते नेटफ्लिक्स, जियोहॉटस्टार, प्राइम वीडियो, सोनी लिव और Z5 पर क्या-क्या नया आया है चलिए जानते हैं।

advertisement

Wednesday Season 2 Part 1 (Netflix)

जेना ऑर्टेगा एक बार फिर वेडनेसडे एडम्स के रूप में वापसी कर रही हैं। नेवरमोर अकादमी के और गहरे राज, प्राचीन पंथ, रहस्यमयी हत्याएं और एक डरावनी भविष्यवाणी- सब मिलकर इस सीजन को पहले से ज्यादा डार्क और रोमांचक बनाते हैं।

Salaakar (Jio Hotstar)

साजिद याहिया के निर्देशन में बना यह मलयालम पॉलिटिकल सटायर गांव की राजनीति, चाय की दुकानों पर होने वाली बहसों और मानवीय रिश्तों के बीच बुनी एक हल्की-फुल्की लेकिन गहरी कहानी है, जिसमें इंद्रन्स मुख्य भूमिका में हैं।

Arabia Kadali (Amazon Prime Video)

अरब सागर के रहस्यमयी तट पर आधारित यह मलयालम रोमांटिक फैंटेसी लोककथाओं, भूली हुई मोहब्बत और मिथकों को खूबसूरत विज़ुअल्स के साथ पिरोती है।

Mayasabha: Rise of the Titans (Sony Liv)

प्रभास, दीपिका पादुकोण और अमिताभ बच्चन की स्टारकास्ट वाली यह पौराणिक-एक्शन फिल्म भारतीय मिथकों को मार्वल-स्टाइल एक्शन के साथ जोड़ती है, जहां धरती की गहराइयों से उठते दैत्य मानवता को चुनौती देते हैं।

Maaman (Z5)

योगी बाबू की कॉमेडी-ड्रामा जिसमें एक स्कूल वैन ड्राइवर की ज़िंदगी एक गलतफहमी से बदल जाती है, और हंसी के साथ-साथ दिल को छूने वाले पल भी मिलते हैं।

Stolen: Heist of the Century (Netflix)

नीरज पांडे का यह क्राइम थ्रिलर विक्रांत मैसी और सान्या मल्होत्रा के साथ भारत के सबसे बड़े और गुप्त डकैती ऑपरेशन की कहानी है-जहां असली इनाम पैसे नहीं, बल्कि जीने का एक और मौका है।

Love Hurts (Jio Hotstar)

एक हिटमैन जो रियल एस्टेट एजेंट बन चुका है, अपने पुराने दुश्मनों और अपराधी भाई के खिलाफ लड़ाई में लौटता है। के हुई क्वान और एरियाना डेबोस के एक्शन और इमोशन से भरे सीन देखने लायक हैं।

Mickey 17 (Jio Hotstar)

बोंग जून-हो की साइ-फाई थ्रिलर जिसमें रॉबर्ट पैटिनसन एक क्लोन वर्कर के रूप में विद्रोह, अस्तित्व और इंसानी पहचान की तलाश में दिखते हैं।