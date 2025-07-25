scorecardresearch
Mandala Murders, Sarzameen से लेकर Sandman तक, इस हफ्ते ओटीटी पर धमाल मचाएंगी ये फिल्में और वेब सीरीज

Delhi,UPDATED: Jul 25, 2025 15:12 IST

OTT Releases This Week: जुलाई के आखिरी सप्ताह की शुरुआत के साथ ही OTT प्लेटफॉर्म्स पर दमदार कंटेंट की बाढ़ आ गई है। Netflix, Amazon Prime Video, JioHotstar, और Zee5 जैसे प्लेटफॉर्म्स इस हफ्ते रोमांस, एक्शन, थ्रिलर और कॉमेडी से भरपूर नई वेब सीरीज और फिल्में रिलीज हुई है। चलिए जानते हैं  इस हफ्ते क्या-क्या रिलीज हुआ है।

1. Mandala Murders (Netflix)

वानि कपूर और सुरवीन चावला स्टारर यह थ्रिलर वेब सीरीज एक रहस्यमय शहर चरनदासपुर में सेट है, जहां दो डिटेक्टिव्स- रिया थॉमसन और विक्रम सिंह एक प्राचीन पंथ से जुड़े मर्डर मिस्ट्री की परतें खोलते हैं।

2. Rangeen (Amazon Prime Video)

विनीत कुमार सिंह और राजश्री देशपांडे की मुख्य भूमिकाओं में यह भारतीय ड्रामा, प्यार और रिश्तों की गहराइयों में उतरता है। भावनाओं और हास्य का संतुलित मिश्रण इसकी खासियत है।

3. Sarzameen (JioHotstar)

काजोल और पृथ्वीराज सुकुमारन अभिनीत इस देशभक्ति ड्रामा में एक सेना अधिकारी की कहानी है, जो कश्मीर को आतंकवाद से मुक्त करने के मिशन पर निकलता है। कायोजे ईरानी द्वारा निर्देशित और धर्मा प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित यह फिल्म भावनाओं से भरपूर है।

4. Saunkan Saunkanay 2 (Z5)

अमी विर्क, सरगुन मेहता और निमरत खैरा की पंजाबी कॉमेडी में इस बार दो नहीं, तीन पत्नियों वाला ड्रामा दिखेगा। मां अपने बेटे की ज़िंदगी में एक इटालियन बहू लाने पर तुली है।

5. Ronth (JioHotstar)

शाही कबीर निर्देशित यह मलयालम थ्रिलर दो नाइट पेट्रोलिंग पुलिस ऑफिसर्स की कहानी है, जो एक रात असामान्य घटनाओं में फंस जाते हैं। भरोसा और सिस्टम की खामियों की पड़ताल इसकी आत्मा है।

6. Happy Gilmore 2 (Netflix)

एडम सैंडलर की वापसी एक स्पोर्ट्स कॉमेडी में, जहां वह गोल्फ कोर्स पर फिर लौटते हैं ताकि बेटी की बैले क्लास की फीस चुका सकें। 

7. Trigger (Netflix)

कोरियाई एक्शन थ्रिलर जो दक्षिण कोरिया में अवैध हथियारों के अचानक प्रसार की जांच पर आधारित है। दो व्यक्ति इस रहस्य को उजागर करने के लिए अपनी जान की बाजी लगाते हैं।

8. The Sandman: Season 2 Volume 2 (Netflix)

मॉर्फियस की वापसी के साथ फैंटेसी ड्रामा अपने अंतिम अध्याय में प्रवेश करता है। ड्रीम किंगडम को फिर से बहाल करने की जद्दोजहद इस सीज़न की प्रमुख कहानी होगी।

