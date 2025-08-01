scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsट्रेंडिंगHousefull 5A & 5B , Sitaare Zameen Par, Thammudu - इस वीकेंड OTT पर भरपूर एंटरटेनमेंट

Housefull 5A & 5B , Sitaare Zameen Par, Thammudu - इस वीकेंड OTT पर भरपूर एंटरटेनमेंट

चलिए जानते हैं कि इस हफ्ते Netflix, JioHotstar, Amazon Prime Video, Apple TV+, SonyLIV सहित अन्य प्लेटफॉर्म्स पर कौन सा नया कंटेंट आया है।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Aug 1, 2025 15:34 IST

OTT Releases this Week: वीकेंड शुरू होने जा रहा है और इसकी के साथ एक बार फिर से हर शुक्रवार की तरह इस बार भी अलग-अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फिर से कई धमाकेदार फिल्में और वेब सीरीज रिलीज हुई है। चलिए जानते हैं कि इस हफ्ते Netflix, JioHotstar, Amazon Prime Video, Apple TV+, SonyLIV सहित अन्य प्लेटफॉर्म्स पर कौन सा नया कंटेंट आया है।

advertisement

Housefull 5A & 5B (Amazon Prime Video)

अक्षय कुमार और रितेश देशमुख की जोड़ी एक बार फिर कॉमेडी-थ्रिलर के साथ हाजिर है। एक अरबपति की हत्या और उसका उत्तराधिकारी बनने की दौड़ सबका मनोरंजन करेगी।

Thammudu (Netflix)

नितिन की तेलुगु एक्शन-ड्रामा फिल्म, जो भाई-बहन के रिश्ते और संघर्ष की कहानी कहती है। फिल्म तेलुगु के साथ-साथ मलयालम, तमिल और कन्नड़ में भी उपलब्ध है।

Sitaare Zameen Par (YouTube)

आमिर खान की भावनात्मक खेल-कहानी, जिसमें वह विशेष जरूरतों वाले खिलाड़ियों की कोचिंग करते हैं। यह फिल्म यूट्यूब पर रेंटल फॉर्म में उपलब्ध है आपको ₹100 देने होंगे।

Chief of War (Apple TV+)

जेसन मोमोआ की ऐतिहासिक मिनी-सीरीज, जिसमें एक हवाईन योद्धा अपने द्वीपों की रक्षा करता है उपनिवेशवादियों से।

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 (JioHotstar)

25 साल बाद वापसी, तुलसी फिर से तैयार है नए ड्रामा के लिए। स्मृति ईरानी और अमर उपाध्याय की पुरानी जोड़ी में नया ट्विस्ट देखने को मिलेगा।

Trainwreck: Storm Area 51 (Netflix)

2019 के वायरल फेसबुक मीम और इसके असली असर पर आधारित डॉक्यूसीरीज,  जो 'स्टॉर्म एरिया 51' घटना को खंगालती है।

Bakaiti (Z5)

पुराने गाजियाबाद में बसी एक मध्यमवर्गीय फैमिली ड्रामा, जिसमें भाई-बहन की तकरार और परिवार की एकता की कहानी है।

Twisted Metal Season 2 (Sony LIV)

अमरीकी एक्शन-कॉमेडी शो की वापसी, जहां अब जॉन और क्वाइट एक नए, खतरनाक टूर्नामेंट का हिस्सा बनेंगे।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Aug 1, 2025