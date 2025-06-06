scorecardresearch
भूल चूक माफ, जाट, छल कपट से लेकर स्टोलेन तक, इस हफ्ते रिलीज हुई ये दमदार फिल्में और वेब सीरीज

इस हफ्ते आप थ्रिलर, मिस्ट्री, एक्शन, ड्रामा और बहुत कुछ देख सकते हैं। चलिए जानते हैं इस हफ्ते किस ओटीटी पर कौन-कौन सी नई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज हुई हैं।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jun 6, 2025 14:49 IST

OTT Releases this week: वीकेंड आ गया है और विभिन्न OTT प्लेटफॉर्म इस हफ्ते दर्शकों को कुछ बेहतरीन कंटेंट के साथ बिंज-वॉचिंग का अनुभव देने के लिए नए फिल्में और वेब सीरीज लेकर आए हैं। इस हफ्ते आप थ्रिलर, मिस्ट्री, एक्शन, ड्रामा और बहुत कुछ देख सकते हैं। चलिए जानते हैं इस हफ्ते किस ओटीटी पर कौन-कौन सी नई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज हुई हैं। 

1. Stolen

अभिषेक बनर्जी की स्टोलन एक तनावपूर्ण थ्रिलर है, जो दो भाइयों पर केंद्रित है, जो एक सुनसान रेलवे स्टेशन पर एक असहाय मां से एक बच्चे को छीने जाने के गवाह बनते हैं। इस भयावह दृश्य से प्रेरित होकर, वे एक मां की अपने लापता बच्चे की तत्काल और भावनात्मक खोज में उलझ जाते हैं। आप इसे Amazon Prime Video पर देख सकते हैं। 

2. Bhool Chuk Maaf

फिल्म आपको वाराणसी शहर की पृष्ठभूमि में ले जाती है, जहां रंजन तिवारी, एक निराश रोमांटिक आदमी, अपनी प्रेमिका तितली नाम की लड़की से शादी करने के लिए उत्सुक है। समस्या यह है कि उसके पिता उसकी शादी किसी ऐसे व्यक्ति से करवाना चाहते हैं जो सरकारी नौकरी करता हो। आप इसे Amazon Prime Video पर देख सकते हैं। 


3. Chhal Kapat: The Deception

छल कपाट एक रोमांचक रहस्य थ्रिलर वेब सीरीज है, जो बुरहानपुर में एक भव्य डेस्टिनेशन वेडिंग से शुरू होती है। पूरी शादी का दृश्य खुशनुमा है, लेकिन जब दुल्हन की करीबी दोस्त, जो एक प्रसिद्ध सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई जाती है, तो यह एक अपराध स्थल में बदल जाती है। आप इसे Zee5 पर देख सकते हैं। 

4. Jaat

जाट एक एक्शन थ्रिलर है, जो भय और भ्रष्टाचार से घिरे एक अराजक तटीय गांव की पृष्ठभूमि पर आधारित है। वडादराजा रणतुंगा नाम का एक पूर्व मजदूर है, जिसने सोने की तस्करी करके एक आपराधिक साम्राज्य खड़ा किया। जाट नामक एक रहस्यमय अजनबी के आने तक वह गांव में लगातार शासन करता है। वह शांत लेकिन दबंग है, अपने अतीत को लेकर, गांव के घमंडी शासक को झुकने के लिए डांटता है। आप इसे Netflix पर देख सकते हैं। 

5. Get Away

एक छुट्टी में अप्रत्याशित मोड़ तब आता है जब छुट्टी पर गए एक परिवार को पता चलता है कि जिस सुदूर द्वीप पर वे हैं, वहां एक सीरियल किलर रहता है।  आप इसे JioHotstar पर देख सकते हैं। 

