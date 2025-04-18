scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsट्रेंडिंगOTT Release This Week: वीकेंड बनेगा और मजेदार, इस हफ्ते रिलीज हई ये फिल्में और वेब सीरीज

OTT Release This Week: वीकेंड बनेगा और मजेदार, इस हफ्ते रिलीज हई ये फिल्में और वेब सीरीज

रोंगटे खड़े कर देने वाली डरावनी फ़िल्मों से लेकर इंटेंस ड्रामा, स्पोर्ट्स एक्शन और सच्ची अपराध डॉक्यूमेंट्री तक, हर किसी के लिए इस वीकेंड कुछ न कुछ है।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
New Delhi,UPDATED: Apr 18, 2025 14:23 IST
OTT Release this week

Friday OTT Release this Week: अगर आप भी इस वीकेंड कुछ रोमांचक और मजेदार वेब सीरीज और फिल्में देखना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है। आज शुक्रवार 18 अप्रैल है और आज थीएटर की ही तरह ओटीटी पर भी कई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज हुई हैं जिसे आप Netflix, ZEE5, Amazon Prime Video जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं। 

advertisement

रोंगटे खड़े कर देने वाली डरावनी फ़िल्मों से लेकर इंटेंस ड्रामा, स्पोर्ट्स एक्शन और सच्ची अपराध डॉक्यूमेंट्री तक, हर किसी के लिए इस वीकेंड कुछ न कुछ है।

Khauf

दिल्ली के एक महिला छात्रावास में सेट की गई यह कहानी मधु नामक एक महिला पर आधारित है, जो अपने अतीत से भागने की कोशिश कर रही है, लेकिन जब वह एक भयावह शक्ति का सामना करती है। इस हॉरर वेब सीरीज को आप Amazon Prime Video पर देख सकते हैं। 

Oklahoma City Bombing: American Terror

यह एक मनोरंजक डॉक्यूमेंट्री जो 1995 में अल्फ्रेड पी. मुर्राह फेडरल बिल्डिंग में हुए भयानक बम विस्फोट की याद दिलाती है। यह फिल्म बम विस्फोट के बाद की स्थिति, जांच और इस तरह के आतंक का सामना करने में दिखाए गए लचीलेपन पर गहराई से नज़र डालती है। आप इसे Netflix पर देख सकते हैं। 

Logout

यह सीरीज एक डिजिटल इन्फ्लुएंसर प्रत्युष के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसका जीवन तब उलझ जाता है जब उसका फोन चोरी हो जाता है और उसकी पहचान एक फॉलोअर द्वारा चुरा ली जाती है। आप इसे Zee5 पर देख सकते हैं। 

iHostage 

एम्स्टर्डम में एक वास्तविक बंधक स्थिति से प्रेरित, आईहोस्टेज एक बंदूकधारी की कहानी है जो एप्पल स्टोर में एक व्यक्ति को बंधक बना लेता है, जिसके कारण पुलिस के साथ तनावपूर्ण गतिरोध पैदा हो जाता है। आप इसे Netflix पर देख सकते हैं। 

Daveed

यह फिल्म आशिक अबू की कहानी पर आधारित है, जो एक पूर्व बॉक्सर है और अब सिक्योरिटी गार्ड बन गया है। उसकी जिंदगी में तब एक नया मोड़ आता है जब उसे एक तुर्की बॉक्सिंग चैंपियन की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा जाता है, जिससे खेल के प्रति उसका जुनून फिर से जाग उठता है और वह मुक्ति की यात्रा पर निकल पड़ता है। आप इसे Zee5 पर देख सकते हैं। 

Edited By:
Gaurav
Published On:
Apr 18, 2025