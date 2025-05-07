Pakistan Stock Market Crash: मंगलवार को रात डेढ़ बजे भारत ने पीओके (PoK) में टेरर बेस पर एयर स्ट्राइक किया। यह स्ट्राइक 9 आतंकी ठिकानों पर किया गया है। इस स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट (Pakistan Share Market) बुरी तरह से लुढ़क गया। कराची-100 इंडेक्स (KSE100) एक ही दिन में 3100 प्वाइंट गिरकर 2.74% नीचे बंद हुआ। अब KSE100 113,568 के मुकाबले अब 1,10,454.95 पर पहुंच गया। पिछले एक महीने में पाकिस्तान शेयर बाजार 4 फीसदी से ज्यादा गिर गया है।

ऑपरेशन सिंदूर से दहल गया पाकिस्तान

भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके (PoK) के नौ आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत ने बहावलपुर, कोटली, मुझफ्फराबाद और मुरिदके जैसे इलाकों में मिसाइलें दागीं। वहीं, गुलपुर, भिंबर, बाग, चक अमरू और सियालकोट में भी हमला किया है। इन सभी इलाकों में आतंकी बेस होने की बात मानी जा रही है।

ध्वस्त हुए पाकिस्तान के ये शेयर

भारत के इस हमले का सीधा असर पाकिस्तान की कंपनियों पर पड़ा। Agritech Limited (AGL) में 8.85%, Pakistan Services Limited (PSEL) में 8.64%, Yousaf Weaving Mills में 8.22%, Pakistan Tobacco Company में 8.02% और Pakgen Power Limited में 6.69% की भारी गिरावट आई।

भारत की मार्केट पर नहीं पड़ा असर

वहीं भारत की स्टॉक मार्केट पर इस स्ट्राइक का बहुत ज्यादा असर नहीं दिखा। सेंसेक्स और निफ्टी सिर्फ 0.3% के आसपास गिरे। सेंसेक्स 260 अंक गिरकर 80,381 पर और निफ्टी 90 प्वाइंट गिरकर 24,289 पर ट्रेड कर रहा था।

क्या कहते एक्सपर्ट

Mehta Equities के रिसर्च हेड प्रशांत तापसे ने कहा कि यह भारत की 1971 युद्ध के बाद की सबसे बड़ी सैन्य कार्रवाई है। सेना, नेवी और एयरफोर्स ने मिलकर PoK में 9 टेरर बेस को टारगेट किया। अब बाजार की नजर तीन चीजों (आगे कोई और मिलिट्री ऐक्शन होगा या नहीं, अमेरिका का फेडरल रिजर्व 7 मई को क्या फैसला लेता है और ग्लोबल ट्रेड पर असर) पर है।

SmartWealth.ai के फाउंडर पंकज सिंह कहते हैं कि भारत-पाक तनाव का भारतीय बाजारों पर लंबा असर नहीं रहता। पिछले झटकों में औसतन 5.7% की गिरावट जरूर आई, लेकिन 6 महीने के अंदर बाजार 19% तक रिकवर हुआ। निवेशकों को डरने की नहीं, मजबूत कंपनियों पर ध्यान देने की जरूरत है।

Moody's का कहना है कि अगर तनाव बढ़ता रहा तो पाकिस्तान की इकोनॉमी पर भारी असर पड़ेगा और उसका बजट सुधारने का प्लान भी फेल हो सकता है।