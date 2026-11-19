Nvidia में CEO Jensen Huang के इस्तीफे के बाद मची हलचल के बीच कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर आई है। कंपनी की अंतरिम CEO कोलेट क्रेस (Colette Kress) ने कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने का ऐलान किया है। खास बात यह है कि कंपनी ने सालाना परफॉर्मेंस रिव्यू की प्रक्रिया को मार्च से पहले दिसंबर में करने का फैसला लिया है। नेतृत्व में बदलाव के बीच इस कदम को कर्मचारियों का भरोसा बनाए रखने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।

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कर्मचारियों से क्या बोलीं नई CEO?

CNBC की रिपोर्ट के मुताबिक, Jensen Huang के इस्तीफे के बाद Nvidia की पहली ऑल-हैंड्स मीटिंग में कोलेट क्रेस ने कर्मचारियों से आगे बढ़ने की अपील की।

करीब एक घंटे चली इस बैठक में कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से शामिल हुए, जबकि Microsoft Teams के जरिए भी इसे प्रसारित किया गया।

क्रेस ने कहा कि कर्मचारियों को कंपनी से जोड़े रखना फिलहाल नेतृत्व की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक है।

मार्च की जगह दिसंबर में बढ़ेगी सैलरी

Nvidia आमतौर पर मार्च में कर्मचारियों का सालाना परफॉर्मेंस रिव्यू करती है। इसी दौरान वेतन बढ़ोतरी और अतिरिक्त शेयर देने जैसे फैसले होते हैं।

लेकिन अब कंपनी ने इस प्रक्रिया को दिसंबर में करने का फैसला किया है। यानी कर्मचारियों को वेतन बढ़ोतरी और स्टॉक से जुड़े फैसलों के लिए मार्च तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

हालांकि, सभी कर्मचारियों को कितनी बढ़ोतरी मिलेगी, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है।

क्या Jensen Huang की होगी वापसी?

Jensen Huang ने निजी संबंधों से जुड़े आरोपों के बाद CEO पद से इस्तीफा दिया था। हालांकि, उन्होंने कहा है कि अगर बोर्ड चाहे तो वह दोबारा जिम्मेदारी संभालने को तैयार हैं।

बैठक में Nvidia के नए बोर्ड चेयरमैन हार्वे जोन्स (Harvey Jones) ने अगले CEO की तलाश पर चर्चा की। कंपनी आंतरिक और बाहरी दोनों तरह के उम्मीदवारों पर विचार कर रही है।

हालांकि, जोन्स पहले स्पष्ट कर चुके हैं कि बोर्ड ने Huang का इस्तीफा सर्वसम्मति से स्वीकार किया है और फिलहाल उन्हें दोबारा CEO बनाने का इरादा नहीं है।

कमाई में जबरदस्त उछाल, फिर भी नेतृत्व का संकट

Nvidia के वित्त वर्ष 2027 की तीसरी तिमाही के नतीजे बेहद मजबूत रहे हैं। कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 103% बढ़कर 115.8 अरब डॉलर पहुंच गया।

वहीं, शुद्ध मुनाफा 105% बढ़कर 65.3 अरब डॉलर हो गया। AI इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ती मांग से डेटा सेंटर कारोबार का रेवेन्यू भी 110% बढ़कर 107.6 अरब डॉलर पहुंच गया।

अब निवेशकों और कर्मचारियों की नजर इस बात पर है कि Nvidia को स्थायी CEO कब मिलता है और कंपनी नेतृत्व में बदलाव के बीच अपनी तेज रफ्तार कैसे बनाए रखती है।