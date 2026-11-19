Intel में कर्मचारियों की नौकरी पर एक बार फिर संकट मंडरा रहा है। कंपनी ने छंटनी का नया दौर शुरू किया है, जिसका असर इस बार ग्लोबल IT डिवीजन पर पड़ा है। पिछले नौ महीनों में Intel के कर्मचारियों की संख्या 4,000 कम हो चुकी है। अब CEO लिप-बू टैन (Lip-Bu Tan) की खर्च घटाने की रणनीति के तहत और कर्मचारियों को बाहर किए जाने की खबर सामने आई है।

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किन कर्मचारियों पर पड़ा छंटनी का असर?

Business Insider की रिपोर्ट के मुताबिक, Intel ने एक बार फिर कर्मचारियों की छंटनी की है। इस बार कंपनी के ग्लोबल IT डिवीजन में काम करने वाले कर्मचारी प्रभावित हुए हैं। कई कर्मचारियों ने सोशल मीडिया पर कंपनी से अपनी विदाई की जानकारी भी साझा की है।

हालांकि, Intel ने अभी यह नहीं बताया है कि इस नई छंटनी में कुल कितने कर्मचारियों को निकाला गया है। कंपनी ने प्रभावित टीमों और कर्मचारियों को मिलने वाले मुआवजे यानी सेवरेंस पैकेज को लेकर भी कोई जानकारी नहीं दी है।

आखिर बार-बार छंटनी क्यों कर रही Intel?

Intel के CEO लिप-बू टैन कंपनी को ज्यादा कुशल और मुनाफे वाला कारोबार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी रणनीति का मुख्य मकसद खर्च कम करना, मैनेजमेंट की परतें घटाना और जरूरी प्रोजेक्ट्स पर ज्यादा ध्यान देना है।

कंपनी के प्रवक्ता ने Business Insider को बताया कि Intel लगातार अपने कर्मचारियों और संसाधनों की समीक्षा करती है, ताकि उन्हें कारोबारी प्राथमिकताओं के हिसाब से इस्तेमाल किया जा सके।

यही वजह है कि कंपनी पिछले दो वर्षों से कर्मचारियों की संख्या घटाने और कुछ प्रोजेक्ट्स को सीमित करने जैसे कदम उठा रही है।

9 महीने में 4,000 कर्मचारी कम

Intel के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, दिसंबर 2025 के अंत में कंपनी के कुल 85,100 कर्मचारी थे। सितंबर 2026 के अंत तक यह संख्या घटकर 81,100 रह गई।

यानी नौ महीनों में कर्मचारियों की संख्या करीब 4.7% कम हुई है। हालांकि, इसमें छंटनी के अलावा दूसरी वजहों से कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारी भी शामिल हो सकते हैं।

क्या दूसरी टेक कंपनियों में भी बढ़ रही छंटनी?

Intel के अलावा Salesforce जैसी टेक कंपनियों में भी कर्मचारियों की छंटनी की खबरें सामने आई हैं। बढ़ते खर्च और बदलती कारोबारी प्राथमिकताओं के बीच कई टेक कंपनियां अपने कामकाज में बदलाव कर रही हैं।

फिलहाल Intel की नई छंटनी में कितने लोगों की नौकरी गई है, इसकी आधिकारिक संख्या सामने नहीं आई है।