सोने और चांदी की कीमतों में 19 नवंबर को भी गिरावट का दबाव बना हुआ है। मजबूत अमेरिकी डॉलर, US Treasury Yields में बढ़ोतरी और अमेरिकी फेडरल रिजर्व (Federal Reserve) की ओर से ब्याज दरें और बढ़ाए जाने की आशंका से कीमती धातुओं की चमक फीकी पड़ रही है। बाजार में सख्त मौद्रिक नीति की उम्मीदों के बीच सोने और चांदी की कीमतों में आगे भी गिरावट का जोखिम बना हुआ है।

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Gold, Silver Price Today: आज सोने-चांदी के भाव

अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 0.88% गिरकर 3,709 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। वहीं चांदी की कीमत 0.71% टूटकर 44.738 डॉलर प्रति औंस पर आ गई।

घरेलू बाजार यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोना 0.76% की गिरावट के साथ 1,28,825 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। वहीं चांदी वायदा 0.69% फिसलकर 1,59,629 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई।

Gold, Silver Price Fall: सोने-चांदी में क्यों आ रही गिरावट?

केडिया एडवाइजरी के सीनियर रिसर्च हेड अमित गुप्ता के मुताबिक, सोने की कीमतें सितंबर 2025 के बाद के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई हैं। इसकी बड़ी वजह अमेरिकी डॉलर में मजबूती और फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरें और बढ़ाए जाने की आशंका है।

27-28 अक्टूबर को हुई FOMC बैठक के मिनट्स में अधिकारियों ने लगातार बनी हुई महंगाई को लेकर चिंता जताई है। फेड गवर्नर क्रिस्टोफर वालर ने दिसंबर में 50 बेसिस पॉइंट की ब्याज दर बढ़ोतरी या 2027 में दरें और तेजी से बढ़ाने की संभावना भी जताई है।

फिलहाल बाजार दिसंबर में 25 बेसिस पॉइंट की ब्याज दर बढ़ोतरी की 90% और 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की 10% संभावना देख रहा है।

ब्याज दरें बढ़ने से सोने और चांदी जैसे एसेट्स को रखने का मौका लागत (Opportunity Cost) बढ़ जाता है। इनसे निवेशकों को नियमित ब्याज नहीं मिलता, इसलिए ऊंची ब्याज दरों के माहौल में इनकी मांग प्रभावित हो सकती है।

Gold, Silver Price Outlook: आगे कहां तक गिर सकते हैं भाव?

अमित गुप्ता के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने के लिए 3,740 डॉलर का स्तर अहम है। इसके नीचे कमजोरी बनी रहने पर कीमतें 3,700 से 3,680 डॉलर प्रति औंस तक गिर सकती हैं।

MCX पर सोना 1,31,000 रुपये के नीचे बना रहता है, तो कीमतें 1,28,000 से 1,26,500 रुपये प्रति 10 ग्राम तक फिसल सकती हैं।

चांदी की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में 46 डॉलर के नीचे जाने पर कीमतें 44 से 42 डॉलर प्रति औंस तक आ सकती हैं। वहीं MCX पर 1,64,000 रुपये के नीचे कमजोरी बढ़ने पर चांदी 1,58,000 से 1,50,000 रुपये प्रति किलोग्राम तक गिर सकती है।

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अमेरिकी डॉलर में मजबूती और फेड की सख्त नीति की आशंकाओं के बीच अब निवेशकों की नजर इस बात पर रहेगी कि निचले स्तरों पर सोने-चांदी में नई खरीदारी आती है या कीमतों में गिरावट का सिलसिला आगे भी जारी रहता है।