AI चिप बनाने वाली दिग्गज अमेरिकी कंपनी Nvidia एक बार फिर चर्चा में है। कंपनी ने मजबूत वित्तीय नतीजे पेश किए हैं और उसके रेवेन्यू में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। लेकिन निवेशकों की चिंता कम नहीं हुई है। इसकी बड़ी वजह कंपनी के CEO Jensen Huang का हालिया इस्तीफा और नेतृत्व को लेकर बढ़ती अनिश्चितता है।

advertisement

मजबूत कमाई के बावजूद निवेशक परेशान

Nvidia के कारोबार को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की बढ़ती मांग से फायदा मिल रहा है। दुनियाभर की बड़ी टेक कंपनियां AI डेटा सेंटर बनाने और अपनी तकनीक को बेहतर करने के लिए Nvidia की चिप खरीद रही हैं।

यही वजह है कि कंपनी की कमाई और रेवेन्यू में मजबूती बनी हुई है। हालांकि, अच्छे नतीजों के बावजूद शेयर बाजार में कंपनी को लेकर सावधानी का माहौल है।

Jensen Huang के इस्तीफे से क्यों बढ़ी चिंता?

Nvidia की सफलता में Jensen Huang की अहम भूमिका रही है। उन्होंने कंपनी को दुनिया की प्रमुख AI चिप कंपनियों में शामिल करने में बड़ा योगदान दिया है।

उनके अचानक इस्तीफे ने निवेशकों के सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कंपनी के बोर्ड की ओर से उनकी वापसी नहीं होने के संकेत ने भी अनिश्चितता बढ़ाई है।

निवेशकों को चिंता है कि नए नेतृत्व में Nvidia अपनी तेज ग्रोथ और बाजार में मजबूत स्थिति को किस तरह बनाए रखेगी।

AI चिप सेक्टर पर क्या होगा असर?

Nvidia सिर्फ एक चिप कंपनी नहीं, बल्कि AI इंडस्ट्री की सबसे अहम कंपनियों में से एक है। इसकी तकनीक का इस्तेमाल डेटा सेंटर, AI मॉडल और एडवांस कंप्यूटिंग में होता है।

ऐसे में कंपनी के नेतृत्व में बदलाव का असर पूरे AI चिप सेक्टर में निवेशकों के भरोसे पर पड़ सकता है। हालांकि, AI चिप की मांग मजबूत रहने से सेक्टर में कारोबार बढ़ने की संभावनाएं बनी हुई हैं।

निवेशकों की नजर अब किस पर?

आने वाले दिनों में निवेशकों की नजर Nvidia के नए नेतृत्व, कंपनी की भविष्य की रणनीति और AI चिप की मांग पर रहेगी।

फिलहाल Nvidia के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह साबित करने की है कि नेतृत्व में बदलाव के बावजूद उसकी कमाई, तकनीकी बढ़त और बाजार में पकड़ मजबूत बनी रहेगी।