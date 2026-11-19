अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट आई है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में और बढ़ोतरी के संकेत मिलने के बाद सोना 3% से ज्यादा टूटकर एक साल से अधिक के निचले स्तर पर पहुंच गया।

ब्लूमबर्ग के रिपोर्ट के मुताबिक लगातार तीसरे कारोबारी दिन सोने में बिकवाली देखने को मिली। कारोबार के दौरान इसकी कीमत 3.4% तक गिर गई। वहीं, चांदी की कीमतों में भी 5% की भारी गिरावट दर्ज की गई।

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फेडरल रिजर्व के फैसले से क्यों टूटा सोना?

अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की पिछली बैठक के मिनट्स सामने आने के बाद सोने पर दबाव बढ़ गया। इन मिनट्स के मुताबिक, लगभग सभी अधिकारी आने वाले महीनों में ब्याज दरें और बढ़ाने के पक्ष में हैं। उनका मकसद महंगाई को जल्द से जल्द 2% के लक्ष्य तक लाना है।

दरअसल, जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तो सोने जैसे निवेश विकल्पों का आकर्षण कम हो जाता है, क्योंकि सोने पर ब्याज नहीं मिलता। इसके उलट ब्याज देने वाले निवेश विकल्प ज्यादा आकर्षक हो जाते हैं।

डॉलर की मजबूती ने बढ़ाई मुश्किल

सोने की गिरावट के पीछे अमेरिकी डॉलर की मजबूती भी एक बड़ी वजह रही। डॉलर मजबूत होने से दूसरी करेंसी इस्तेमाल करने वाले खरीदारों के लिए सोना महंगा हो जाता है। इससे मांग पर दबाव पड़ता है।

फेडरल रिजर्व के गवर्नर क्रिस्टोफर वॉलर ने भी ब्याज दरों में तेज बढ़ोतरी की वकालत की है। उन्होंने कहा कि महंगाई अब भी गलत दिशा में बढ़ रही है। ऐसे में दिसंबर की बैठक में ब्याज दर आधा प्रतिशत अंक बढ़ाने पर विचार करना चाहिए।

अमेरिका-ईरान युद्ध के बाद 30% गिरा सोना

फरवरी के आखिर में अमेरिका-ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से सोने की कीमत करीब 30% गिर चुकी है। युद्ध के कारण ऊर्जा की कीमतें बढ़ीं, जिससे महंगाई का दबाव बढ़ा और केंद्रीय बैंकों को सख्त मौद्रिक नीति अपनानी पड़ी।

बाजार को अब जून तक ब्याज दरों में 0.25 प्रतिशत अंक की तीन बढ़ोतरी की उम्मीद है। ओवरसी-चाइनीज बैंकिंग कॉर्प के रणनीतिकार क्रिस्टोफर वोंग के मुताबिक, सोने के लिए मौजूदा माहौल मुश्किल है। खरीदारी में दिलचस्पी कमजोर बनी हुई है और जब तक बाजार को कोई नया सकारात्मक संकेत नहीं मिलता, निवेशक सतर्क रहेंगे।

सोना 3,725 डॉलर पर, चांदी भी 5% टूटी

न्यूयॉर्क में शाम 4:03 बजे स्पॉट गोल्ड 3.2% गिरकर 3,725.86 डॉलर प्रति औंस पर आ गया। वहीं, चांदी 5% टूटकर 45.03 डॉलर प्रति औंस रह गई। प्लेटिनम और पैलेडियम की कीमतों में भी गिरावट दर्ज की गई।