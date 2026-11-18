इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने वाली कंपनी Ola Electric अपनी बैटरी खुद तैयार करके लागत कम करने की योजना पर काम कर रही है। कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर भाविश अग्रवाल (Bhavish Aggarwal) का कहना है कि अगर कंपनी अपनी बैटरी सेल का उत्पादन सही पैमाने पर करती है, तो उसे करीब 20% तक लागत का फायदा मिल सकता है।

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भाविश अग्रवाल ने 12 नवंबर को कंपनी के दूसरी तिमाही (Q2FY27) के नतीजों से जुड़ी कॉन्फ्रेंस कॉल में यह जानकारी दी। कंपनी का लक्ष्य चालू वित्त वर्ष के अंत तक अपने इलेक्ट्रिक स्कूटरों में खुद बनाई गई बैटरी सेल का इस्तेमाल शुरू करना है।

अपनी बैटरी बनाने से कैसे घटेगी लागत?

भाविश अग्रवाल के मुताबिक, बाहर से बैटरी सेल खरीदने के बजाय कंपनी खुद इनका उत्पादन करेगी। पर्याप्त उत्पादन होने पर इससे लागत में करीब 20% की बचत हो सकती है।

Ola Electric फिलहाल लिथियम आयरन फॉस्फेट (LFP) बैटरी सेल के उत्पादन को बढ़ाने पर काम कर रही है। कंपनी का कहना है कि उसकी LFP तकनीक तैयार है और इस तिमाही से उत्पादन बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

हालांकि, यह 20% लागत बचत कंपनी का अनुमान है। वास्तविक फायदा उत्पादन के पैमाने और उसकी गुणवत्ता पर निर्भर करेगा।

भारत में बैटरी बनाना अभी महंगा क्यों?

Ola Electric के दावे के बीच बैटरी उद्योग के कुछ विशेषज्ञों की राय अलग है। Himadri Speciality Chemical के चेयरमैन और CEO अनुराग चौधरी ने पहले Business Today को बताया था कि भारत में बनी बैटरी सेल की लागत चीन से आयात होने वाली सेल के मुकाबले करीब 20% ज्यादा हो सकती है।

वहीं, Amara Raja Energy & Mobility के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विक्रमादित्य गौरीनेनी का कहना है कि भारत में बैटरी निर्माण का मजबूत सिस्टम तैयार करने के लिए स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देना जरूरी है।

हालांकि, उन्होंने यह भी माना कि भारतीय ग्राहक कीमत को लेकर काफी संवेदनशील हैं। ऐसे में स्थानीय उत्पादन की ज्यादा लागत कंपनियों के लिए चुनौती बन सकती है।

कब से Ola के स्कूटरों में लगेगी अपनी बैटरी?

Ola Electric का लक्ष्य वित्त वर्ष 2026-27 की चौथी तिमाही के अंत तक अपनी LFP बैटरी सेल को स्कूटरों में इस्तेमाल करना शुरू करना है।

कंपनी के मुताबिक, बैटरी उत्पादन में अभी सुधार की गुंजाइश है। उत्पादन के दौरान तैयार होने वाली कुल सेल में से गुणवत्ता मानकों पर खरी उतरने वाली सेल के प्रतिशत को मैन्युफैक्चरिंग यील्ड कहा जाता है।

Ola का लक्ष्य Q4FY27 के अंत तक LFP सेल की यील्ड करीब 70% और Q1FY28 में लगभग 90% तक पहुंचाना है।

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कंपनी के अनुसार, 70% यील्ड पर अपनी बैटरी बनाने की लागत बाहरी सप्लायर से खरीदने के बराबर हो सकती है। वहीं, 85% यील्ड पर 10-15% तक लागत बचने का अनुमान है।

आगे क्या है कंपनी की योजना?

Ola Electric के मुताबिक, उसकी NMC बैटरी सेल की यील्ड फिलहाल 70% के मध्य स्तर पर है, जिसे अगले कुछ महीनों में 80% के मध्य स्तर तक पहुंचाने की योजना है।

कंपनी को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2027-28 में उसके इलेक्ट्रिक वाहन कारोबार में 2 से 3 गीगावाट-घंटे (GWh) बैटरी सेल क्षमता की जरूरत होगी।

हालांकि, बैटरी सेल की उत्पादन लागत घटने का मतलब यह नहीं है कि स्कूटरों की कीमत भी उतनी ही कम हो जाएगी। कंपनी ने फिलहाल ग्राहकों के लिए किसी कीमत कटौती का ऐलान नहीं किया है।