टाटा मोटर्स की इलेक्ट्रिक SUV Tata Sierra EV ने सुरक्षा के मामले में शानदार प्रदर्शन किया है। इस कार को भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (Bharat NCAP) के क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। कार ने वयस्क यात्रियों के साथ-साथ बच्चों की सुरक्षा के मामले में भी अच्छे अंक हासिल किए हैं। आधिकारिक Bharat NCAP फैक्ट शीट के मुताबिक, यह क्रैश टेस्ट जून 2026 में किया गया था।

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क्रैश टेस्ट में कितने अंक मिले?

Bharat NCAP ने Tata Sierra EV के EMP AWD A 75 ACFC वेरिएंट का क्रैश टेस्ट किया था। टेस्ट के दौरान कार का वजन 2,412 किलोग्राम था।

वयस्क यात्रियों की सुरक्षा (Adult Occupant Protection) में Sierra EV को 32 में से 30.62 अंक मिले। सामने से टक्कर वाले टेस्ट में कार ने 16 में से 14.62 अंक हासिल किए, जबकि साइड से टक्कर वाले टेस्ट में पूरे 16 में से 16 अंक मिले।

इसके अलावा साइड पोल इम्पैक्ट टेस्ट में भी कार को 'OK' रेटिंग मिली।

बच्चों की सुरक्षा में कैसा रहा प्रदर्शन?

बच्चों की सुरक्षा (Child Occupant Protection) के मामले में Tata Sierra EV ने 49 में से 45 अंक हासिल किए।

इस टेस्ट में 18 महीने और 3 साल के बच्चों की सुरक्षा जांचने के लिए चाइल्ड सीट का इस्तेमाल किया गया। दोनों उम्र के बच्चों के लिए सामने और साइड से टक्कर वाले डायनेमिक टेस्ट में पूरे 12 में से 12 अंक मिले।

कार में बच्चों की सीट सुरक्षित तरीके से लगाने के लिए ISOFIX और i-Size माउंटिंग पॉइंट भी दिए गए हैं। ये दूसरी लाइन की दोनों बाहरी सीटों पर स्टैंडर्ड मिलते हैं।

Tata Sierra EV में कौन-कौन से सेफ्टी फीचर्स हैं?

Tata Sierra EV में ड्राइवर और आगे बैठने वाले यात्री के लिए फ्रंट एयरबैग स्टैंडर्ड मिलते हैं। इसके अलावा साइड चेस्ट और पेल्विस एयरबैग के साथ साइड हेड कर्टेन एयरबैग भी दिए गए हैं, जो पीछे बैठे यात्रियों को भी सुरक्षा देते हैं।

कार में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), पैदल चलने वालों की सुरक्षा के लिए जरूरी फीचर्स और सभी सीटों के लिए सीट बेल्ट रिमाइंडर भी स्टैंडर्ड हैं।

क्या सभी वेरिएंट को मिली 5-स्टार रेटिंग?

Bharat NCAP की आधिकारिक फैक्ट शीट के मुताबिक, Tata Sierra EV की 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग केवल टेस्ट किए गए वेरिएंट तक सीमित नहीं है।

यह रेटिंग कंपनी के लिस्टेड रियर व्हील ड्राइव (RWD) और ऑल व्हील ड्राइव (AWD) वेरिएंट पर भी लागू होती है। इनमें Pure 63, Pure S 63, Adventure 63, Adventure 75, Empowered 63, Empowered 75 और इनके संबंधित ACFC वेरिएंट शामिल हैं। इसके अलावा Empowered A 75 AWD वेरिएंट भी इस रेटिंग में शामिल है।

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इस तरह Tata Sierra EV ने वयस्कों और बच्चों दोनों की सुरक्षा में 5-स्टार रेटिंग हासिल कर अपनी मजबूत सेफ्टी परफॉर्मेंस दिखाई है।